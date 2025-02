Robisz to na swojej działce? Kara cię nie ominie

Według ustawy odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do systemów kanalizacji przeznaczonych do wód opadowych jest zakazane. Przepisy te dotyczą również sytuacji, w których deszczówka i wody roztopowe wprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Właściciel posesji, który mimo zakazu odprowadza wody w ten sposób, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 10 tys. zł. To jednak nie wszystko, bo grożą mu sankcje prawne z ograniczeniem wolności na czele.