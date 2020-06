​Gratka dla fanów serialu "Przyjaciele". Powstała zastawa stołowa "Central Perk"

Na stronie Toynk.com można już zamawiać zestaw naczyń "Central Perk". Komplet składa się z dużego talerza, miski na zupę i kubka do kawy. Za trzy miesiące zostanie też wydana książka kucharska, której zawartość można podsumować słowami jednego z bohaterów serialu: "I czego tu nie lubić".

Zdjęcie Powstała zastawa stołowa "Central Perk" - prawdziwa gratka dla fanów serialu

Zestawy "Central Perk" będą dostępne w sprzedaży od 24 czerwca, ale już teraz można składać na nie zamówienia. Cena 39,99 dol. To replika zastawy stołowej z kultowej kawiarni, w której spotykali się Rachel, Monika, Chandler, Ross, Phoebe i Joey, a dwoje z nich nawet tam pracowało.

Fani serialu, którzy kupią zastawę, będą mogli też jeść na niej dania, które były serwowane w kawiarni Central Perk oraz w domu głównych bohaterów. 22 września do księgarń trafi bowiem "The Official Cookbook", książka kucharska z potrawami, które pojawiły się w tym serialu. Z prostszych rzeczy znaleźć tam można przepisy na klopsiki Joey’a Tribbianiego, mleko do żucia Chandlera, tajemnicze ciasteczka babci Phoebe, kanapkę kremową Rossa, za którą mógłby zabić i oczywiście Trifle Rachel:

- Najpierw warstwa biszkoptów, potem warstwa dżemu, a potem krem, który zrobiła od zera. Maliny, więcej biszkoptów. Następnie wołowina smażona z groszkiem i cebulą. Potem jeszcze budyń, banany, a na koniec po prostu trochę bitej śmietany. Właśnie to danie Joey Tribbiani skomentował słowami: "I czego tu nie lubić".

Osoby bardziej doświadczone będą mogły przygotować bardziej pracochłonne dania Moniki, które robiła na Święto Dziękczynienia. Cena książki w serwisie Amazon: 26,99 dol.