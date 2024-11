Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczki ropy błękitnej , to bakteria żyjąca głównie w glebie i wodzie oraz na powierzchni roślin i rzadziej na skórze zwierząt. Bakteria może prowadzić do infekcji skóry, zakażenia układu pokarmowego i oddechowego , dróg moczowych, zapalenia ucha środkowego i zewnętrznego, zapalenia zatok. Do najczęstszych zakażeń dochodzi u osób o obniżonej odporności .

Sieć sklepów Auchan w komunikacie apeluje do klientów, którzy nabyli wadliwy produkt, by go nie używali. Żel pod prysznic wymieniony w komunikacie należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został kupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany.