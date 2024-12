Kilka dni temu informowaliśmy, że Auchan wycofuje ze sprzedaży oliwę ekstra virgin o pojemności 750 ml . Decyzję o wycofaniu produktu podjęto z uwagi na nieprawidłową klasyfikację sensoryczną . Wadliwa oliwa charakteryzowała się kodem kreskowym (EAN) 3245677726366 , zawierała nr partii 01.2025 / L-070G1W031A , a jej producent to CENTRALE INT. OIA.

Ponadto Auchan po otrzymaniu pisma ze strony Inspekcji Sanitarnej została zobligowana do wycofania ze sprzedaży herbatników Tea Biscuits 400g , o kodzie kreskowym (EAN): 8690526070285 , z datą przydatności 01/07/ 2025 i nr. partii: L183 19:40.1 .

Z oferty sieci zniknął również produkt "COSMIA Żel pod prysznic z peelingiem z pestki moreli. Objętość: 250 ml oraz 750 ml" o kodzie kreskowym (EAN) 3596710517350; 3596710517367. W żelu wykryto Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczki ropy błękitnej. To bakteria żyjąca głównie w glebie i wodzie oraz na powierzchni roślin i rzadziej na skórze zwierząt. Bakteria może prowadzić do infekcji skóry, zakażenia układu pokarmowego i oddechowego, dróg moczowych, zapalenia ucha środkowego i zewnętrznego, zapalenia zatok. Do najczęstszych zakażeń dochodzi u osób o obniżonej odporności.