Groźne substancje na popularnym gadżecie. Pilny apel GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące oferowanej w sprzedaży maty odświeżającej do lodówki, która posiada groźne dla zdrowia ludzi substancje. GIS apeluje do konsumentów, by ci nie używali produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.