W komunikacie GIS-u czytamy, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w badaniach stwierdzono, migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z określonego poniżej zestawu siedmiu przyborów kuchennych.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności .

Producent: AMA Household Ltd 7/F, Bright Way Tower, No.33 Mong Kok Rd, Kowloon, Hong Kong

Wadliwe przybory kuchenne można zwrócić za pośrednictwem strony dystrybutora, w siedzibie firmy lub u partnerów handlowych. Do zwrotu wadliwego produktu nie jest wymagany dowód zakupu .

Kilka dni temu z pilnym apelem do konsumentów zwróciła się sieć sklepów Auchan , informując o wycofaniu ze sprzedaży wózka spacerowego dla dzieci . Auchan na swojej stronie regularnie publikuje komunikaty dotyczące wycofania produktów, które były lub są dostępne w ofercie sieci. Tym razem sprawa dotyczy wózka dziecięcego, który posiada wady, mające zagrażać znajdującym się w nim dzieciom . Uwagę na wadliwy produkt powinni w szczególności zwrócić rodzice, jeśli posiadają wózek i z niego korzystają.

W komunikacie czytamy, że: "W trosce o bezpieczeństwo, firma Auchan wycofuje poniższy produkt, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami tj. zaniżony kąt odchylenia między siedziskiem i oparciem oraz niewystarczająca wytrzymałość systemu zapięć , co stanowi zagrożenie dla dziecka ".

Konsumenci, którzy zakupili produkt, proszeni są o nieużywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklep u, w którym został zakupiony - apeluje sieć sklepów Auchan. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany .

Lidl apeluje również do konsumentów, którzy nabyli wadliwy produkt, by go nie spożywali, jeśli borykają się z nietolerancją soi.