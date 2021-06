Groźne wyzwanie na TikToku. Nastolatka była o krok od śmierci

Destini Crane, nastolatka z USA, przyniosła świecę, zapalniczkę i alkohol do łazienki, aby spróbować nagrać na TikTok popularne wyzwanie, w którym ktoś używa łatwopalnego płynu, by na lustrze narysować jakiś kształt, a następnie zapalić go - poinformowała telewizja ABC News. Pomieszczenie było jednak słabo wentylowane, przez co opary alkoholu zapaliły się i podpaliły nastolatkę.

Matka dziewczynki, Kimberly Crane w wywiadzie dla stacji ABC News, wspomina, że jej córka nagle zaczęła ją wołać. - Otworzyłam drzwi do łazienki. Wszystko się paliło. Destini się paliła - opisuje kobieta.

Matka natychmiast zadzwoniła po karetkę. Dziewczyna została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła na oddział intensywnej terapii. Doznała oparzeń trzeciego stopnia i musiała przejść trzy operacje przeszczepu skóry.



Siostra poszkodowanej opisuje, że dziewczyna "żyła dla TikToka". To nie pierwsze wyzwanie, podczas którego doszło do wypadku.



