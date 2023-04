Spis treści: 01 Gąska sosnowa. Dlaczego jest tak cenna?

Gąska sosnowa. Dlaczego jest tak cenna?

Polacy od lat kochają spędzać czas samotnie, z przyjaciółmi lub z rodziną, wybierając się na grzybobranie. Choć sezon na zbieranie grzybów trwa głównie późnym latem i jesienią, to wiosną także warto zajrzeć do lasu.

Gąska sosnowa uznawana jest obecnie za rarytas i na ponad 100 lat zniknęła z lasów w naszym kraju. Po takiej przerwie została znaleziona w Zawoi, a odkrycie wywołało niemałą sensację.

Od tego momentu gąska sosnowa jest poszukiwana przez najwytrwalszych. Grzyb ten nazywany jest także opieńką sosnową, czy prośnianką sosnową i charakteryzuje się zapachem przypominającym woń cynamonu.

Grzyby te są wykorzystywane w kuchni jako składnik wielu zup i dań z ryżem, a kuchnia japońska bardzo je ceni. Dania, w których znajduje się gąska sosnowa, nie należą do najtańszych, a to wszystko przez cenę samego grzyba.

W Japonii, czy w Chinach kilogram gąski sosnowej kosztuje 2 tysiące euro, a nieco tańsze są te importowane z USA. Za te zapłacimy od 90 do 500 dolarów za kilogram grzyba.

Ich cena uzależniona jest od rzadkości występowania, delikatnego smaku, ale wyrazistego aromatu i od... właściwości zdrowotnych.

Właściwości zdrowotne gąski sosnowej

Zdjęcie Gąska sosnowa ma wiele właściwości korzystnych dla naszego zdrowia / 123RF/PICSEL

Zwykło się mówić, że grzyby nie mają dla człowieka zbyt dużej wartości, jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne. Jednak patrząc na właściwości gąski sosnowej, widzimy, że tak nie jest.

Grzyby te wykazują zdolności wspierania układu odpornościowego i mają działanie antynowotworowe.

Są też naturalnym przeciwutleniaczem dla ludzkiego organizmu. Nie jest prawdą, że grzyby są bezwartościowym składnikiem diety.

To w nich znajdziemy białko i nawet do 4 proc. błonnika. W grzybach zawarte są też witaminy B1, B2, C, E i D. Są one też nieocenionym źródłem potasu, fosforu, magnezu, wapnia, miedzi oraz żelaza, selenu i cynku dla naszego organizmu.

Jak wygląda gąska sosnowa i gdzie jej szukać?

Zdjęcie Gąska sosnowa uwielbia piaszczyste podłoże pod sosnami / 123RF/PICSEL

Aby rozpoznać gąskę sosnową, należy zwrócić uwagę na kilka cech. Kapelusz grzyba powinien być u młodych owocników stożkowaty i mięsisty, o zawiniętych ku dołowi w kierunku trzonka brzegach.

Gąska sosnowa to grzyb o barwie brązowej, podobnej do koloru niektórych borowików. Grzyb jest gładki w dotyku niczym pieczarka, a podczas dni mglistych i deszczowych - śliski. Nóżka gąski sosnowej jest sprężysta, brązowo-biała, rozszerza się ku dołowi tworząc u podstawy bulwę.

Gąski sosnowe znajdziemy w lasach sosnowych na piaszczystym podłożu i jest to dość istotne, bo gąski sosnowej nie można wyhodować w warunkach sztucznych. To kolejny powód zawrotnej ceny tego grzyba.

Najdroższe grzyby świata

Zdjęcie Białe trufle mają smak czosnkowo-serowy / 123RF/PICSEL

Gąska sosnowa to niejedyny grzyb, za którego smakosze są w stanie zapłacić krocie. Do najsłynniejszych, najdroższych grzybów świata należy trufla biała.

Występuje ona w zachodniej części Włoch i w świecie grzybiarzy to istne jadalne złoto. Na aukcjach ich cena waha się od 10 do 30 tysięcy złotych za kilogram.

Smak trufli jest wyjątkowy, określany jako ziemisty, piżmowy, cierpki. Grzyb ten nadaje daniom wyjątkowy aromat, a Włosi bardzo doceniają swój narodowy grzyb.

Innym grzybem wartym fortunę jest Yartsa Gunbu, który występuje w Tybecie i rośnie wyłącznie na wysokości pomiędzy 3000 a 5000 m n.p.m. Dlatego - przez trudną dostępność - jego cena także jest zawrotna.

Obecnie najlepsze okazy tego gatunku grzyba kosztują nawet 2 tys. dolarów za uncję, czyli około 260 tys. zł za kilogram.