Obecność popularnych jesiennych grzybów w lasach pod koniec listopada to efekt niespodziewanej zmiany pogody. Po okresie chłodów, kiedy temperatury spadały do -3 st. C., nastąpiło ocieplenie, a termometry w regionie Pomiłowa wskazywały nawet 15 st. C. Topniejący śnieg nawodnił ziemię, a ciepłe powietrze stworzyło warunki przypominające jesienną aurę.