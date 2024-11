Znalazł w piwnicy starą skrzynię. Zamarł, gdy zobaczył, co jest w środku

Austriacki hydraulik z pewnością może mówić o tym, że los się do niego uśmiechnął. Jak donosi portal "Heute", mężczyzna dokonał zaskakującego odkrycia w starej willi w dzielnicy Penzing w Wiedniu.

Lina zainteresowała jednak hydraulika, który postanowił sprawdzić, co też może kryć się na jej końcu. Jak łatwo się domyślić, nie było to zbyt łatwe zadanie. Okazało się, że pod betonem znajduje się skrzynia. Po jej otwarciu okazało się, że jest wypełniona złotymi monetami, na których widnieje podobizna Wolfganga Amadeusza Mozarta. "Heute" wycenił znalezisko na 2,3 mln euro.

Do zaskakującego odkrycia doszło w Wiedniu. Hydraulik znalazł skrzynię pełną monet. Wartość? Ponad 2 mln euro

Co dalej ze znaleziskiem?

Czy hydraulik zostanie milionerem? Zgodnie z obowiązującym w Austrii prawem, mężczyzna ma szansę zostać właścicielem połowy skarbu. Według przepisów, znalazca i właściciel gruntu muszą podzielić się po równo wartością znaleziska. Tutaj warto dodać, że każde przypadkowe odkrycie należy zgłosić odpowiednim służbom, które są zobowiązane do przekazania tej informacji Federalnemu Urzędowi ds. Zabytków. To właśnie jednostka decyduje o tym, co stanie się ze znaleziskiem.