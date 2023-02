Sezon grzybowy w Polsce przypada co roku na okres od lipca do listopada, z czego najchętniej wybieramy się na nie od września aż do wystąpienia pierwszych przymrozków. Wtedy to w lasach można spodziewać się prawdziwych wysypów najsmaczniejszych, dorodnych okazów. W listopadzie grzybiarzy jest już na ścieżkach bardzo niewielu, potem mało kto decyduje się na poszukiwanie zimowych unikatów. Jak się okazuje, zapaleni miłośnicy grzybów nie odpuszczają nawet wtedy, gdy nadchodzi mróz i pada śnieg.

"Zimowa trójca" - jadalne gatunki grzybów odporne na mróz

Na temat "zimowej trójcy" - grzybów, których śmiało można wyglądać w czasie panowania niskich temperatur pisaliśmy już jakiś czas temu. Wtedy to twórczyni bloga Pieprznik.pl - Marianna Kasperczyk opublikowała w sieci nagranie, na którym pokazała efekty swojego listopadowego grzybobrania. Wówczas pod koniec tego miesiąca udało jej się znaleźć wszystkie trzy, odporne na mróz okazy: płomiennice zimowe, uszaki bzowe oraz boczniaki ostrygowate.

Reklama

Czytaj więcej: Te pyszne grzyby znajdziesz w lesie mimo niskich temperatur. Oto „zimowa trójca”

Instagram Post Rozwiń

Co ciekawe, warunki nadal pozwalają na rozwijanie się tych najodporniejszych grzybów. Dowodzą temu wpisy internautów na portalu grzyby.pl, którzy mimo zimowej aury regularnie zamieszczają tam zdjęcia swoich zdobyczy. Ostatnie są z 5 lutego br.

Kilka sztuk zamarzniętej płomiennicy zimowej, pniarki brzozowe, skórniki, kisielnice i tego typu podobne nadrewnowe - napisał internauta z województwa śląskiego

Płomiennice przestały rosnąć, zaledwie 10 szt. znalazłem, uszaka 60 szt., a czarek zabrałem 6, było więcej ale malutkie. Wszystkie grzybki zamrożone. podał grzybiarz z woj. wielkopolskiego

Kilkadziesiąt sztuk uszaka, który był celem dzisiejszego spaceru, na obiad chiński. Kilka sztuk boczniaka, zostawiłem je przy poprzedniej wizycie, do wzrostu i... nie urosły, więc tym razem zabrałem je ze sobą. skomentował internauta z woj. łódzkiego

Gdzie jeszcze szukać grzybów? W tej części Polski najpewniej je spotkasz

Jak podaje mapka zamieszczona na portalu grzyby.pl, zimowych okazów warto szukać jeszcze w centralnej części Polski - tam jest ich obecnie najwięcej. Chodzi głównie o województwa łódzkie i mazowieckie. Niewielkie ilości grzybów można zebrać również na Śląsku oraz w Wielkopolsce.

Zdjęcie Uszaki bzowe nadawać będą się idealnie do dań azjatyckich / 123RF/PICSEL

Czym wyróżniają się zimowe okazy grzybów?

Pani Ewa - twórczyni facebookowego profilu o nazwie "Leśne Wojaże" opublikowała niedawno post, w którym dokładnie opisała zimowe, jadalne gatunki grzybów. Płomiennice zimowe czy uszaki bzowe świetnie nadadzą się do przyrządzania potraw orientalnych, natomiast boczniaki mają niezwykle uniwersalne zastosowanie w kuchni.

Zimowe grzyby poza tym, że cechują się wspaniałym smakiem, są również bogatym źródłem białka, a co za tym idzie - świetnym zamiennikiem mięsa w diecie. Ponadto okazy "zimowej trójcy" mogą działać przeciwzapalne, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo.