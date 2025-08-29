Zapomniane jabłka z wiejskiego sadu. Są jak balsam dla jelit
Oto symbol dawnych polskich ogrodów i wiejskich sadów. Przez wiele lat były jedną z najczęściej uprawianych odmian jabłek w naszym kraju. Wielu osobom kojarzą się ze smakiem dzieciństwa, końcówki wakacji spędzanej na wsi i domowymi przetworami, wychodzącymi spod babcinej ręki. Choć dziś w sklepach częściej spotykamy nowoczesne odmiany, warto przypomnieć sobie o antonówkach, by docenić ich smak oraz właściwości.
Antonówki to jedna z najbardziej charakterystycznych, tradycyjnych odmian jabłek w Polsce. Dziś bywają zapomniane, kojarzą się głównie z dawnymi wiejskimi ogrodami. Czas na powrót do korzeni, ponieważ uznawane są za jedne z najzdrowszych, a jednocześnie najbardziej uniwersalnych owoców sezonowych.
Spis treści:
Smak, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym
To jabłka średniej wielkości. Antonówki najczęściej mają zieloną, lekko błyszczącą skórkę, która z czasem, w miarę dojrzewania staje się bardziej żółta. Być może dlatego przegrywają konkurencję z nowocześniejszymi odmianami jabłek, które kuszą nas na sklepowych półkach rumianą, czerwoną barwą? Nie należy oceniać książki po okładce - kolejny raz sprawdza się to znane powiedzenie.
Na tle innych jabłek antonówki wyróżniają się białym, soczystym i kruchym miąższem. Są wyraźnie kwaskowe, co sprawia, że świetnie nadają się zarówno do jedzenia na surowo, jak i do przetworów.
Kiedy zbiera się antonówki?
Uznawane są za odmianę wczesnojesienną. Zbiory przypadają zazwyczaj na koniec sierpnia oraz wrzesień - dokładny termin zależy od pogody i regionu. Warto pamiętać, że jabłka dojrzewają szybko i nie nadają się do długiego przechowywania. Najlepiej spożywać je lub przerabiać na domowe przetwory od razu po zerwaniu czy zakupie.
Swojskie przysmaki o cennych właściwościach
Tak w skrócie można scharakteryzować antonówki. Na myśl przychodzi też angielskie przysłowie, według którego zjedzenie jednego jabłka dziennie pozwoli trzymać się z daleka od wizyt w gabinecie lekarskim. Choć nie należy doszukiwać się w produktach spożywczych cudownego remedium na wszelkie dolegliwości, właściwości antonówek faktycznie robią wrażenie.
Cechują się wysoką zawartości witaminy C (przewyższającą wiele innych odmian jabłek), która wspiera odporność, chroni przed infekcjami i jest niezbędna dla syntezy kolagenu. Utrzymywanie jej na właściwym poziomie w organizmie widać gołym okiem na podstawie promiennej cery i elastycznej skóry.
Antonówki to znakomite źródło błonnika pokarmowego, który reguluje pracę jelit i wspomaga odchudzanie. Nie bez znaczenia są także pektyny - naturalne substancje oczyszczające organizm i regulujące poziom cholesterolu. Obecne w swojskich jabłkach przeciwutleniacze chronią komórki przed wolnymi rodnikami i opóźniają procesy starzenia. Kwaskowate owoce pomagają dostarczać ciału potas, magnez i żelazo, czyli minerały kluczowe dla zdrowia serca, mięśni i krwi.
Co zrobić z antonówek?
To jednej z najbardziej uniwersalnych jabłek w kuchni. Kwaśny smak i soczystość sprawiają, że doskonale nadają się do przetworów: dżemów, musów, soków i kompotów. Intensywny smak antonówek czyni z nich idealny materiał do zrobienia szarlotki. Koniecznie z hojną porcją cynamonu. Choć można jeść na surowo, część zbiorów warto wysuszyć, by cieszyć się smakiem chrupiącej, zdrowej przekąski nie tylko w szczycie sezonu na antonówki.