Nieodpowiednie środki do oczyszczania twarzy

Wielu ludzi wciąż myje twarz zwykłym mydłem, które znajduje się w każdej łazience. Problem polega na tym, że tradycyjne mydło ma odczyn zasadowy i narusza naturalne pH skóry, które powinno być lekko kwaśne. Efekt to uczucie ściągnięcia, suchość, a w dłuższej perspektywie - rozregulowanie gospodarki hydrolipidowej skóry. W odpowiedzi na nadmierne wysuszanie cera zaczyna produkować więcej łoju, co sprzyja zatykaniu porów i powstawaniu niedoskonałości.

Nawet niektóre drogeryjne żele czy pianki zawierają zbyt silne detergenty, które mają podobne działanie. Warto nauczyć się czytać składy kosmetyków i unikać produktów z dodatkiem mocnych siarczanów. W pielęgnacji lepiej sprawdzają się preparaty na bazie łagodnych substancji myjących, które skutecznie oczyszczają, ale nie uszkadzają bariery ochronnej. Wybór odpowiedniego kosmetyku powinien być uzależniony od potrzeb skóry - coś, co sprawdzi się przy cerze tłustej, nie będzie odpowiednie przy suchej i odwrotnie.

Zbyt gorąca lub zbyt zimna woda

Temperatura wody, której używamy do mycia twarzy, odgrywa ogromną rolę. Zbyt gorąca woda rozpulchnia skórę i rozszerza naczynia krwionośne, co może prowadzić do trwałych problemów z pękającymi naczynkami. Jednocześnie przyczynia się do przesuszenia i podrażnienia. Z kolei bardzo zimna woda, choć bywa orzeźwiająca, nie rozpuszcza skutecznie zanieczyszczeń i resztek makijażu, przez co oczyszczanie staje się powierzchowne.

Masz wrażenie, że kremy nie działają? Winny może być sposób mycia twarzy Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Najlepsza jest woda letnia - neutralna, która nie powoduje szoku dla skóry i pozwala kosmetykom działać w optymalny sposób. Letnia woda wspomaga usuwanie resztek sebum i kurzu, a jednocześnie nie powoduje nadmiernego odwodnienia. Warto zwrócić uwagę na ten szczegół, ponieważ nawet najlepiej dobrany kosmetyk może nie dawać rezultatów, jeśli towarzyszy mu niewłaściwa temperatura wody.

Niedokładne usuwanie makijażu

Codzienny makijaż towarzyszy wielu osobom, a jego pozostałości mogą być poważnym problemem dla skóry. Niestety często popełnianym błędem jest przekonanie, że wystarczy umyć twarz żelem, aby usunąć wszystkie kosmetyki kolorowe. Tymczasem większość podkładów, tuszy czy pomadek jest wodoodporna albo mocno utrwalona, więc wymaga specjalnych preparatów do demakijażu.

Jeśli pominiemy ten etap, resztki makijażu pozostają na skórze i zatykają pory. Cera staje się matowa, traci zdolność do regeneracji, a na jej powierzchni zaczynają pojawiać się zaskórniki i wypryski. W dłuższej perspektywie skóra starzeje się szybciej, bo pozbawiona jest odpowiedniego dotlenienia. Dlatego demakijaż powinien być pierwszym krokiem pielęgnacyjnym wieczorem. Można wykonać go płynem micelarnym, olejkiem lub mleczkiem, w zależności od preferencji. Dopiero potem należy sięgnąć po preparat oczyszczający, który usuwa pozostałości zanieczyszczeń.

Zbyt intensywne pocieranie skóry

Siła nie zawsze oznacza skuteczność. Wielu ludzi pociera twarz mocno, wierząc, że w ten sposób dokładniej ją oczyści. To jednak poważny błąd. Skóra twarzy jest cienka i delikatna, a intensywne ruchy prowadzą do powstawania mikrouszkodzeń, które osłabiają jej naturalną barierę. Szczególnie widać to przy osuszaniu - pocieranie ręcznikiem powoduje nie tylko podrażnienia, ale także może przenosić bakterie z materiału na twarz.

Prawidłowe mycie twarzy powinno polegać na delikatnym masowaniu skóry opuszkami palców kolistymi ruchami. W ten sposób kosmetyk ma czas, aby rozpuścić zanieczyszczenia, a skóra nie jest narażona na podrażnienia. Osuszanie twarzy powinno odbywać się poprzez lekkie przykładanie ręcznika do skóry, bez zbędnego tarcia. Najlepiej używać osobnego, czystego ręcznika przeznaczonego wyłącznie do twarzy.

Pomijanie tonizacji i przygotowania do pielęgnacji

Tonik często bywa traktowany jako zbędny gadżet, a tymczasem jego rola jest nie do przecenienia. Mycie twarzy, nawet najdelikatniejszym kosmetykiem, zaburza naturalne pH skóry. Bez tonizacji cera pozostaje podatna na podrażnienia i gorzej reaguje na kremy czy serum. Tonik przywraca właściwe pH, łagodzi i przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji.

Jego regularne stosowanie poprawia wchłanianie składników aktywnych, sprawia, że skóra jest bardziej odporna i szybciej się regeneruje. Brak tego kroku sprawia, że nawet najlepsze kosmetyki nie działają w pełni, ponieważ bariera hydrolipidowa pozostaje osłabiona. Wybierając tonik, warto postawić na taki, który nie zawiera alkoholu, a zamiast tego bogaty jest w składniki nawilżające i łagodzące, takie jak aloes, pantenol czy ekstrakty roślinne.

Twoja skóra się błyszczy? Winny może być sposób, w jaki ją myjesz 123RF/PICSEL

Rytuał, który wpływa na całą pielęgnację

Właściwe mycie twarzy to coś więcej niż tylko higiena - to fundament całej pielęgnacji. Jeśli wykonujemy je źle, nawet najdroższe kremy czy sera nie będą przynosić efektów, bo skóra nie będzie w stanie ich wchłonąć. Oczyszczona i przygotowana skóra lepiej reaguje na kosmetyki, szybciej się regeneruje i dłużej zachowuje młody wygląd.

Odpowiednie nawyki związane z myciem twarzy pozwalają utrzymać cerę w dobrej kondycji przez wiele lat. To codzienny rytuał, który jeśli wykonywany jest świadomie, staje się inwestycją w zdrową i promienną skórę.

Chemia w kosmetykach i jedzeniu. Czego unikać jak ognia? INTERIA.PL