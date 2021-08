Obserwatorzy ciągle ich wyzywają

Pod większością zdjęć, które para publikuje w mediach społecznościowych, hejterzy zamieszczają masę nieprzyjemnych komentarzy. Złośliwi internauci najczęściej zarzucają kobiecie, że spotyka się z muzykiem, żeby wzbudzić zainteresowanie mediów. Komentarze często są tak obraźliwe i niecenzuralne, że przekraczają granice dobrego smaku.

Chociaż inni zarzucają parze, że jest ze sobą jedynie z powodów komercyjnych, celebryci nie przejmują się oskarżeniami. Nie kryją uczucia, które połączyło ich mimo licznych różnic w wyglądzie zewnętrznym. Często okazują siebie czułość publicznie.

Eudoxie Yao i Grand P są sławni w krajach, z których pochodzą. Gdziekolwiek para uda się razem, podąża za nią tłum fotoreporterów, czyhających tylko, aby zdobyć kontrowersyjne ujęcie.

Para jest w sobie zabójczo zakochana

Eudoxie Yao przy każdej możliwej okazji zaznacza, że fundamentem jej związku jest prawdziwa i bezinteresowna miłość, która przetrwa wszystko. Zapytana o różnice wzrostu, pomiędzy nią a partnerem odpowiada, że "rozmiar nie ma znaczenia", bo najważniejsze jest wnętrze człowieka. Modelkę na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona osób. "Jesteśmy razem szczęśliwi i to jest najważniejsze. Dziękuję wszystkim za wsparcie. To, co fizyczne tak naprawdę się nie liczy" - napisała Eudoxie.

Para chce wziąć ślub, ale jest pewien problem

Grand P to jedynie pseudonim artystyczny chłopaka modelki. Muzyk naprawdę nazywa się Moussa Sandiana Kaba i jako pierwsza gwinejska gwiazda, zdobył dwa miliony obserwatorów na Facebooku. Mężczyzna urodził się z progerią, chorobą nazywaną potocznie schorzeniem "Benjamina Buttona". To rzadkie zaburzenie genetyczne, wpłynęło na jego wygląd. Pomimo swojej drobnej postury, piosenkarz żyje pełnią życia, świadczy o tym między innymi związek z modelką z Wybrzeża Kości Słoniowej. Para bardzo chciałaby wziąć ślub, by zamknąć usta męczącym ich hejterom. Jest jednak jeden pewien problem, który budzi niepewność Eudoxie Yao.

Modelka nie może znieść tego, że jej ukochany całuje fanki w usta. Takie zachowanie bardzo ją irytuje i sprawia, że zaczyna rozważać sens relacji z muzykiem.

Eudoxie Yao w mediach społecznościowych twierdzi, że ma największą pupę w całej Afryce Zachodniej. To właśnie kształtne pośladki sprawiły, że stała się sławna. Swój wyjątkowy wygląd wykorzystuje podczas licznych sesji zdjęciowych. Modelka kocha luksus i się z tym nie kryje.

