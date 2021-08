Piotr Cyrwus nie będzie grał w telenowelach

Piotr Cyrwus wyznał w rozmowie z "Gazetą Wrocławską", że po wieloletniej przygodzie serialowej w "Klanie", gdzie wcielał się w rolę Ryszarda Lubicza, ostrożniej wybiera role i nie planuje wiązać się już na lata z żadną telenowelą.



Piotr Cyrwus nie chce być już Ryśkiem z "Klanu"

Piotr Cyrwus zrezygnował z roli Ryszarda Lubicza w "Klanie" w 2011 roku, po 15 latach udziału w popularnej telenoweli. Wizerunek przylgnął do niego i trzyma się mocno - nawet teraz, po 10 latach od odejścia z serialu TVP.





Wyznał także, że wiele lat zmagał się z hejtem wynikającym z grania Ryśka w "Klanie".



Przeżyłem straszny hejt - to cień bycia popularnym. Naśmiewanie się np. z roli Ryszarda, w której bałem się, że mnie zaszufladkują. Aktorstwo dla mnie polega na tym, żeby grać całym sobą, autentycznie, i dlatego wielu ludzi myślało, że ja jestem taki sam jak Ryszard z "Klanu". Też forma serialu codziennego sprawiła, że my aktorzy, którzy w nim graliśmy, staliśmy się ich domownikami, i z czasem ludziom myliła się rzeczywistość z fikcją. To była jedna z wad popularności. I dlatego teraz już nie biorę takich ról dużych w serialach - wolę tylko od czasu do czasu pojawić się w telewizji, w filmie.

Aktor zdementował jednocześnie plotki o rzekomym powrocie do serialu "Klan" i ma przed sobą nowe zawodowe plany. Jak wyznał, niedługo weźmie udział w nowym projekcie, w którym będzie można go oglądać na dużym ekranie.





Piotr Cyrwus - gdzie grał?

Piotr Cyrwus jest aktorem z wieloletnim doświadczeniem, który od lat gra w produkcjach filmowych i teatralnych. Skończył studia na krakowskim PWST. Pracował w teatrach: Teatr Polski w Warszawie (1985-1986), Teatr im. S. Jaracza w Łodzi (1986-1989), Teatr STU w Krakowie (1989-1992). Od 1992 roku jest aktorem związanym z krakowskim Teatrem Starym.

Był także wiele razy aktorem drugoplanowym w licznych filmach i serialach.



