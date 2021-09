Hit TikToka. Pouczał kobiety na plaży. Oto ich reakcja

TikTokerka spędzała wolny czas z koleżankami na plaży. Nie spodziewała się, że dojdzie do takiej sytuacji. Pewien mężczyzna postanowił zwrócić im uwagę dotyczącą ich ubioru. Jego zdaniem stroje kąpielowe były zdecydowanie zbyt kuse, a to ma wpływ na biegające po plaży dzieci.

TikTok

Kobiety postanowiły odpowiedzieć na zaczepkę. Stwierdziły, że mają prawo do zakładania tego, co się im podoba. To wcale nie przekonało go do odejścia. Postanowił, że będzie pouczać kobiety do skutku.

One jednak nie zgadzały się z jego słowami, na które za każdym razem reagowały śmiechem. Próbowały mu powiedzieć, żeby po prostu nie zwracał na nie uwagi.



Istnieje wolność słowa i jeśli lud Boży nie powstanie, to wszystko pójdzie na marne, stoczymy się, ponieważ nie ma moralności. Nadejdzie dzień, w którym będziecie musiały stanąć twarzą w twarz z Bogiem.

Reklama

Powoływanie się na Boga nie przekonało jednej z kobiet, która stwierdziła, że jest ateistką. Mimo to mężczyzna nadal był zdania, że kobiety powinny zasłonić swoje ciała.

TikTokerce oraz jej koleżankom zdecydowanie nie spodobało się to, że to właśnie one zostały zaatakowane, a nie mężczyźni, którzy pokazują więcej ciała, chodząc tylko w kąpielówkach. Do ataku dołączyła także inna plażowiczka, stwierdzając, że należy zwracać uwagę na to, co się zakłada.



TikTok

Czytaj więcej:

Zawód: "luksusowa żona". Jak się żyje w złotej klatce?

Niewidzialny most dla pieszych, czyli Most Mojżesza w Holandii



Zasady higieny podczas pandemii. Włosy trzeba myć codziennie?



Zobacz także: