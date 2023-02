Horror zacznie się już w ten weekend. Wichury i trąby powietrzne to dopiero początek!

Załamanie pogody i potężne wichury

Życie i styl Nad Polskę nadciąga pogodowy armagedon. Część kraju czeka prawdziwy horror Znalezienie się Polski w zasięgu aktywnego niżu z układem frontów atmosferycznych przyniesie niebezpieczne warunki pogodowe. Weekendowe prognozy nie napawają optymizmem. Trzeba się spodziewać wichur, trąb powietrznych oraz burz.

Silny wiatr będzie uszkadzał wszystko, co spotka na swojej drodze. Istnieje ryzyko, że połamie drzewa, zerwie dachy z budynków, a co więcej będzie zagrażał życiu. "W weekend czeka nas bardzo niebezpieczna aura. Porywy wiatru huraganowe - nad samym morzem do 125 km/h, na północy kraju od 105 km/h do 120 km/h, w pozostałej części kraju od 70 km/h do 90 km/h" - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że przed nami groźny weekend. Już w piątek po południu pojawią się pierwsze porywy wiatru nawet do 70 km/h. Z piątku na sobotę będzie wiać jeszcze mocniej. Słabszy wiatr pojawi się dopiero w niedzielę. Zdaniem synoptyków najniebezpieczniej będzie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Na Bałtyku pojawi się sztorm - 12 st. w skali Buforta.

Jak powiedział Grzegorz Walijewski "dodatkowo mogą wystąpić burze, a nawet trąby powietrzne, choć prawdopodobieństwo jest niewielkie, poniżej 10 proc., to jednak wskaźniki się uaktywniły."

Nadchodzące dni będą więc dramatyczne. Niebezpieczne warunki pogodowe mogą spowodować utrudnienia w ruchu drogowym, a także lotniczym. W górach natomiast pojawią się intensywne opady śniegu.

Silne wichury w Polsce. Wydano ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem facebookowego profilu informuje o warunkach pogodowych na najbliższy weekend. W najnowszym poście podano, że właśnie wydano ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Dodano, że dzisiejsza noc i jutrzejszy dzień (17-18.02) będą niebezpieczne.

Poza tym przekazano, że w następnym tygodniu również czeka nas wietrzna pogoda. Będzie wiało jednak znacznie słabiej. Oszacowano, że z prędkością nieprzekraczającą 65 km/h. "Dynamiczny, wietrzny weekend przyniesie znaczne wzrosty poziomów wody na stacjach morskich, cofkę w ujściowych odcinkach rzek i sztorm na Bałtyku do 12 w skali B. Na południu natomiast występować będą roztopy i spowodowane nimi wzrosty stanów wody" - podał IMGW na Facebooku.

