Prognoza długoterminowa dla Polski. Zima nie odpuści

Zgodnie z prognozą synoptyczną IMGW do 10 lutego włącznie w Polsce utrzymają się duże mrozy. W weekend sytuacja wciąż się nie zmieni. Na przeważającym obszarze Polski ujemne temperatury nie będą odpuszczać. Zimowa aura utrzyma się co najmniej do 12 lutego.

"W niedzielę przewaga chmur i opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu, jedynie na wschodzie początkowo śniegu. Przejściowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -3°C na południowym wschodzie, około 3°C w centrum, do 7°C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich" - informuje IMGW.