Dlaczego odkrywamy stopę w nocy?

Każdy czasem wyciąga stopę lub obie stopy spod kołdry podczas snu. Jednak mało kto wie, w jakim celu to robi. Większość osób zapewne nawet się nad tym nie zastanawia, tylko wykonuje to odruchowo. Okazuje się, że ta czynność w żaden sposób nie jest przypadkowa i jest bardzo ważnym sygnałem ze strony organizmu. Otóż wystawienie stopy poza kołdrę ma za zadanie częściowe schłodzenie organizmu. A więc dlaczego nie odkrywamy całego ciała? Wszystko to za sprawą tego, że stopy posiadają struktury krwionośne, które odpowiadają za odprowadzanie ciepła z organizmu.

Reklama

Zdjęcie Twój organizm daje ci w ten sposób znać, że temperatura w pokoju jest zbyt wysoka / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Oto najgorsza pozycja do snu. Wyniszcza i serce, i wątrobę

Naukowcy wyjaśniają, jaki wpływ ma temperatura na sen

Naukowcy z University of Pittsburgh School of Medicine postanowili przyjrzeć się bliżej temu zjawisku. Z ich dokładnych badań wynika, że temperatura podczas snu odgrywa ogromną rolę. Okazuje się, że organizm po obniżeniu temperatury ciała może poradzić sobie nawet z bezsennością. Naukowcy zalecają, aby temperatura w pokoju wahała się między 18 a 20 ℃. Zwiększy to prawdopodobieństwo przespania całej nocy.

Zdjęcie Przed snem warto wywietrzyć pokój / Getty Images

Zobacz również: Skuteczne sposoby na dobry sen. Co robić, by się wysypiać?

Zbyt krótki sen może przyczyniać się do powstawania wielu chorób

Warto mieć na uwadze, że prawidłowy sen w dużym stopniu wpływa na jakość życia. Odpowiada za utrzymanie prawidłowej masy ciała, pamięć i koncentrację, energię w ciągu dnia oraz nastrój. Zbyt krótki sen może zwiększać ryzyko występowania wielu chorób. Krótki sen u dorosłych to zazwyczaj 5-6 godzin snu na noc, co może prowadzić do zaburzeń rytmu dobowego i równowagi układu autonomicznego, a także potencjalnie do wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

Zdjęcie Bezsenność może nieść ze sobą przykre konsekwencje / Getty Images

Zobacz również: Co jeść przed snem, aby obudzić się wyspanym?