Mięśnie, o których zapominamy

Nasze ciało ma sieć głębokich mięśni, które nie rzucają się w oczy, i nie będą widoczne nawet po regularnych wizytach na zajęciach fitness czy na siłowni. Ale to właśnie one są fundamentalne dla utrzymania sprawności, równowagi i długowieczności. To właśnie te mięśnie - często określane jako "centrum ciała", czyli "core" - chronią kręgosłup i wspierają codzienny ruch w sposób, który ma ogromne znaczenie dla zachowania młodości. Jeśli je zaniedbamy, możemy z czasem odczuwać osłabienie postawy, gorszą stabilność chodu i problemy z mobilnością, co wpływa na jakość życia zwłaszcza w starszym wieku.

Ich wzmocnienie przynosi realne efekty przeciwstarzeniowe. Głębokie mięśnie tułowia wpływają na poprawę równowagi, zmniejszają ryzyko urazów kręgosłupa i pomagają w utrzymaniu sprawności fizycznej na przestrzeni lat. Regularne ćwiczenia konkretnych partii mięśniowych mogą przyczyniać się do lepszej kontroli ciała, co z kolei przełoży się na dłuższą sprawność i mniejsze ograniczenia ruchowe. Nieważne, w jakim jesteś teraz wieku, mięśnie głębokie na każdym etapie życia wymagają troski, by zachować komfort życia i dobrą mobilność.

Centrum naszego ciała

Głębokie mięśnie stanowiące tzw. "centrum ciała" są rozmieszczone w miednicy, brzuchu i wzdłuż kręgosłupa. W ich skład wchodzą między innymi poprzeczny mięsień brzucha, który działa jak wewnętrzny gorset, przepona, kontrolująca ciśnienie wewnątrz brzucha podczas oddechu, oraz mięśnie dna miednicy - odpowiedzialne m.in. za stabilizację miednicy i kontrolę pęcherza moczowego.

Z tyłu z kolei ważną rolę odgrywa prostownik grzbietu, który utrzymuje kręgosłup w prawidłowej pozycji. Dzięki skoordynowanej pracy tych mięśni możliwe jest m.in. stabilne trzymanie miednicy, podtrzymywanie narządów wewnętrznych oraz kontrola pęcherza - co oznacza, że ich osłabienie może prowadzić do problemów np. z nietrzymaniem moczu czy spadkiem stabilności w dolnej części pleców.

Proste ćwiczenia na mięśnie głębokie

Co ważne, nie musisz być stałym bywalcem siłowni, by zadbać o te mięśnie - nawet proste ćwiczenia, które da się wykonywać na świeżym powietrzu lub w domu, są skuteczne i dostępne nawet dla seniorów. Przykład stanowi "deska" (plank), która aktywuje całe centrum ciała i nie wymaga sprzętu. Można ją wykonywać na macie lub dywanie - wystarczy przyjąć pozycję jak do pompki, ale oprzeć się na przedramionach i palcach stóp, trzymać ciało prosto, napinając mięśnie brzucha i pośladków. Ważne jest utrzymanie całej sylwetki w jednej, prostej linii. Dzięki temu "aktywujemy" nasz core.

Innym prostym ćwiczeniem jest mostek biodrowy: leżąc na plecach z nogami ugiętymi w kolanach, unosisz miednicę, aktywując pośladki i głębokie mięśnie tułowia, a następnie opuszczasz ją z powrotem.

Spacer z wchodzeniem na niewielkie podwyższenie (np. niskie schodki w parku) także pomoże angażować mięśnie stabilizujące.

Takie aktywności są łagodne, nie wymagają dużego obciążenia, a mimo to przynoszą korzyści w utrzymaniu siły i równowagi, które odczujesz szybciej, niż się spodziewasz.

Kluczowe jest, by ćwiczenia te wykonywać regularnie i z umiarem - nawet kilka minut dziennie może przynieść poprawę. Jeśli chodzi o plank, zacznij od 30 sekund, by stopniowo wydłużać czas aż do minuty. Z czasem stabilniejsze mięśnie tułowia przełożą się na mniejsze ryzyko dolegliwości bólowych pleców, lepszą postawę i większą pewność ruchową. W połączeniu z odpowiednim stylem życia: dbaniem o sen, dietę i elastyczność, taka rutyna wzmocni mięśnie głębokie i będzie istotnym elementem profilaktyki starzenia się organizmu i zachowania długotrwałej sprawności.

