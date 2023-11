Spis treści: 01 Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Zwracaj uwagę na detale

02 Co oznaczają cyfry na termostacie?

03 Przegrzewanie pomieszczeń nie jest zdrowe

04 Optymalna temperatura w mieszkaniu

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Zwracaj uwagę na detale

Z jednej strony zima powoduje, że z niepokojem myślimy o rachunkach za ogrzewanie. Z drugiej trudno jest ograniczyć zużycie energii do minimum, kiedy wracamy zmarznięci do mieszkania. Okazuje się, że znalezienie złotego środka nie jest niemożliwe. Zwróć uwagę na swoje pokrętło do kaloryfera. Przypomnij sobie, ile razy ustawiałeś je na przypadkowych wartościach. To ten niepozorny sprzęt umożliwia panowanie nad temperaturą w domu, a co za tym idzie — wysokością rachunków za energię.

Reklama

Zdjęcie Ustawianie wysokiej temperatury w większości przypadków nie jest wskazane / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Podkręcasz kaloryfer, a nadal wieje chłodem? Oto możliwa przyczyna

Co oznaczają cyfry na termostacie?

Każdy symbol odpowiada innej temperaturze. Jak łatwo się domyślić — im większy numer, tym w domu zrobi się cieplej. Na termostacie możemy zobaczyć cyfry do zera do pięciu lub sześciu. Zależy do od konkretnego producenta. Tak samo minimalnie może się różnić temperatura odpowiadająca tym wartościom. Musimy mieć jednak ogólne pojęcie na temat ciepła w domu, jakie fundujemy sobie w zależności od ustawienia pokrętła przy grzejniku.

Co oznacza zero lub symbol śnieżynki? Ustawienie termostatu w tej pozycji odpowiada temperaturze 6-8°C. Głównym celem jest zapobieganie zamarznięciu wody w kaloryferze.

Ustawienie termostatu w tej pozycji odpowiada temperaturze 6-8°C. Głównym celem jest zapobieganie zamarznięciu wody w kaloryferze. Cyfra 1 na termostacie odpowiada temperaturze w pomieszczeniu mieszczącej się w przedziale 12-13°C.

Cyfra 2 podnosi temperaturę do około 15°C.

Cyfra 3 wskazuje na to, że pomieszczenie nagrzeje się do 18-20°C.

Cyfra 4 odpowiada temperaturze 22°C.

Cyfra 5 - jeśli w ten sposób ustawimy termostat, w mieszkaniu zrobi się już dość upalnie. Temperatura pomieszczenia osiągnie pułap 25-28°C.

Przegrzewanie pomieszczeń nie jest zdrowe

Nie tylko chłód może doprowadzić do problemów zdrowotnych i kojarzonych z sezonem jesienno-zimowym infekcji. Przegrzewanie domu też nie sprzyja ludzkiemu organizmowi, o czym niejednokrotnie zapominamy, ustawiając termostat w grzejniku na wysokie wartości.

Suche powietrze, z jakim mamy do czynienia powyżej temperatury 21°C, może prowadzić do wysychania śluzówki dróg oddechowych. Z czasem mogą wystąpić kaszel oraz katar, co będzie utrudniać ciału przeprowadzanie naturalnych procesów usuwających bakterie z nosa oraz gardła.

Optymalna temperatura w mieszkaniu

Niemożliwe jest określenie jednej idealnej temperatury dla każdego pomieszczenia w domu. Mają one inną specyfikę, ważna jest również pora. Zatem, jak regulować grzejniki, aby nie przegrzewać mieszkania i swojego organizmu?

Zdjęcie Termostat grzejnikowy pozwala dopasować temperaturę do naszych potrzeb / 123RF/PICSEL

W miejscach, w których przebywasz w ciągu dnia (np. w salonie, sypialni czy gabinecie), temperatura pokojowa powinna mieścić się w przedziale 20-22°C.

Kuchnia z kolei nie wymaga intensywnego dogrzewania. W końcu używanie kuchenki i piekarnika skutecznie dogrzewa wnętrze. Z pełnym przekonaniem możesz ustawić termostat grzejnika w pozycji odpowiadającej 16-18°C.

Najcieplejszym miejscem w domu powinna być łazienka. Zalecany poziom to 22-24°.

Istotną kwestią jest optymalna temperatura do spania. W nagrzanej sypialni organizmowi trudno będzie zapaść w głęboki i regenerujący sen. W tym przypadku odrobina chłodu nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. Staraj się utrzymywać temperaturę w sypialni w okolicach 16-19°C.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W polskich mieszkaniach królują neutralne kolory. Najpopularniejsze barwy to biel, beż i szarość Newseria Lifestyle

Polecamy:

Okna nie muszą parować podczas gotowania. Jak tego uniknąć?

Wozisz to w samochodzie? W czasie mrozów musisz uważać!