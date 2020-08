Idole naszych idoli

Są znani i uwielbiani przez tysiące fanów na całym świecie. Trudno uwierzyć, że skrycie wzdychają do innych sławnych osób. Marzą o spotkaniu z nimi, a kiedy im się to uda, nie wiedzą, co powiedzieć, wzruszają się i płaczą ze szczęścia. Jak zwykli ludzie.

Sandra Bullock i Keanu Reeves wystąpili razem w kultowym filmie "Speed: Niebezpieczna prędkość"

Sandra i Keanu



Razem wystąpili w kultowym filmie "Speed: Niebezpieczna prędkość" 26 lat temu.



Sandra Bullock w programie u Ellen ujawniła, że była pod ogromnym wrażeniem Keanu Reeves’a, z którym cudownie się jej współpracowało. Keanu był zabójczo przystojny i bardzo miły.



Nie byli parą, ale się przyjaźnili. Reeves rok temu przyznał się, że się w niej podkochiwał, ale nigdy nie dał jej tego poznać.



Nie umawiali się, bo razem pracowali. Obydwoje wtedy byli w innych związkach. Nazwał Sandrę wspaniałym człowiekiem i doskonałą aktorką.

Billi i Justin



Piosenkarka Billi Eielish uwielbiała Justina Biebera od czasu, kiedy skończyła siedem lat. Rok temu jej marzenie spełniło się. Na festiwalu Coachella spotkała swojego idola, a nawet przytuliła się do niego na oczach fanów.

Co prawda Justin miał na twarzy maskę, której nie zdjął nawet na tę okoliczność, ale dla Billie i tak było to bardzo wzruszające przeżycie.

Złośliwi internauci komentują, że Bieber jako pierwszy przewidział epidemię koronawirusa, przed którym odpowiednio się zabezpieczył.