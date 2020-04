Idź do domu, czytaj książki. Wielki billboard w Warszawie

W Warszawie stanął nośnik sugerujący mieszkańcom aby, jeśli mogą, nie wychodzili z do domu i czytali książki. Te mogą pomóc przetrwać trudny czas kwarantanny. Akcja ma na celu wspierać walkę z koronawirusem i jednocześnie zachęcić mieszkańców do lektury pokazując, że tysiące książek mogą obecnie przeczytać całkowicie za darmo. Badania wskazują, że obecnie po taką formę spędzania czasu sięga coraz więcej osób.

Zdjęcie Idź do domu, czytaj książki /INTERIA.PL/materiały prasowe

Ze względu na epidemię koronawirusa, zgodnie z zaleceniami rządowymi, od środy, 1 kwietnia, z domu wychodzić można jedynie w sprawach niezbędnych, czyli na zakupy, do pracy i na spacer z psem. Zamknięta została większość terenów zieleni. W trosce o zdrowie mieszkańcy nie powinni korzystać także z placów zabaw, siłowni plenerowych i innych miejsc rekreacyjnych. Nieczynne pozostają również m.in. wszystkie restauracje, kina, teatry i sklepy wielkopowierzchniowe. Za złamanie obowiązujących przepisów grożą wysokie grzywny.

Aby zachęcić tych mieszkańców, którzy zdecydowali się udać na spacer, bądź uprawiać sport na świeżym powietrzu, do powrotu do domu, przy wejściu do Metro Wierzbno w Warszawie stanął wielki billboard z napisem "(Jeśli możesz) Idź do domu. Czytaj książki". Organizatorami akcji jest Grupa Wydawnicza Foksal, w skład której wchodzą m.in. Wydawnictwo W.A.B, Wilga czy Fox Games. Stację Wierzbno na co dzień tysiące ludzi mijało w drodze do biurowców na Domaniewskiej. Dzisiaj trafiają tam głównie osoby, które nie mają możliwości pozostać w domu oraz ci, którzy z różnych względów postanowili złamać przepisy. Jak wyjaśnia Wydawnictwo na Facebookowym profilu - Wykupionego wcześniej nośnika nie dało się już odwołać, postanowiliśmy więc zrobić z niego dobry użytek.

- Tych, którzy mogą zostać w domu, zachęcamy do spędzenia czasu z książką - mówi Krzysztof Leśniewski, Prezes Grupy Wydawniczej Foksal. - Literatura może ułatwić przetrwanie domowej kwarantanny pomagając oderwać się nieco od trudnej rzeczywistości, czy lepiej ją zrozumieć. Dzięki naszym książkom i grom planszowym wytchnienie może znaleźć cała rodzina - dodaje.

Badania pokazują, że na całym świecie ze względu na kwarantannę coraz więcej osób sięga po książki. Wydawnictwa W.A.B. i Wilga przygotowały szereg aktywności na czas kwarantanny dla swoich czytelniczek i czytelników. Już w tym tygodniu startuje #InternetowyKlubCzytelniczy: na pierwszych dwóch spotkaniach będzie można porozmawiać o "Normalnych Ludziach" Sally Rooney i "Nieznośnej lekkości bytu" - klasyku Milana Kundery. Wydawnictwo Wilga na bieżąco udostępnia gotowe do wydrukowania materiały dla dzieci, organizuje również czytanie książek online w wykonaniu autorek i autorów oraz redaktorek wydawnictwa. Na Instagramie uruchomiono także cykl Pierwszych 5 tysięcy znaków bez spacji, w którym pisarki i pisarze czytają pierwsze zdania swoich książek. Czytamy dalej!

Internetowy Klub Czytelniczy można odwiedzić tutaj:

Spotkanie wokół książki książki "Nieznośna lekkość bytu", 9 kwietnia, godz. 17:00

https://www.facebook.com/events/160277485166044/

Spotkanie wokół książki "Normalni Ludzie", 10 kwietnia, godz. 17:00

https://www.facebook.com/events/776620126079035/