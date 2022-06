Zagraniczni dziennikarze nie dają spokoju Idze Świątek w Paryżu. Jak przyznaje dziennikarz Dominik Senkowski - widać, że Polka bywa tym zmęczona.

Iga Świątek jest już zmęczona

Tenisistka otwarcie mówi o tym, że ciąży jej nie tylko pozycja rankingowa, a również seria zwycięstw, o której wszyscy mówią i pytają. Iga Świątek, pokonując w ½ finału wielkoszlemowego turnieju French Open Rosjankę Darię Kasatkinę 6:2, 6:1 odniosła 34. Zwycięstwo z rzędu. To druga najdłuższa seria od 2000 roku.

Dziennikarz portalu sport.pl Dominik Senkowski przyznał, że dzięki kolejnym zwycięstwom Igi Świątek polscy dziennikarze dumnie spacerują po centrum medialnym, zlokalizowanym pod kortem głównym. Na jej konferencje prasowe zawsze przychodzi tłum dziennikarzy z zagranicy. W części pytań po angielsku rzadko zdarzają się jednak jakiekolwiek konkretne zapytania.

"Powoli ma dość takich pytań"

Zagraniczni dziennikarze dopytują Polkę o to, czy nie boi się, że w końcu przegra, czy czuje się już legendą tenisa, ale też co sądzi o Robercie Lewandowskim, jaki ma z nim kontakt, jakiej muzyki słucha i co czyta. Mimo iż Polka wypada na konferencjach bardzo naturalnie, trudno jej ukryć, że jest już niektórymi, mało konkretnymi pytaniami, zmęczona.

Patrzę na twarz Polki i widzę, że powoli ma dość takich pytań, ale jest uprzejma i za każdym razem kulturalnie odpowiada pisze dziennikarz sport.pl.

