IKEA wycofuje jeden z produktów. "Grozi zadławieniem"

Oprac. Redakcja Życie i styl

Jeden z produktów znika z sieci sklepów IKEA. Co więcej, klienci, którzy mają go już w swoich domach, proszeni są o zaprzestanie używania. Powodem jest zagrożenie zdrowia i życia. Sieć apeluje do klientów. "Można oddać w dowolnym sklepie naszej sieci" – informuje.

Zdjęcie IKEA wycofuje ze sprzedaży grę dla dzieci / 123RF/PICSEL