Zawinęli dziecko w folię spożywczą. Odpowiednie służby zabrali im syna. Dostali nauczkę

Karolina Burda Życie i styl

Savannah i Hank są rodzicami Gunnera. Ich dziecko zachowywało się niegrzecznie, a rodzice postanowili dać mu "zabawną nauczkę". Owinęli chłopca w folię spożywczą od kolan do szyi. Następnie ojciec popychał go na łóżko, przez co dziecko się wywracało. Mały Gunner miał strach wypisany na twarzy i łzy w oczach. "Zabawa" skutkowała zabraniem dziecka przez odpowiednie służby.

Zdjęcie Zawinęli dziecko w folię spożywczą. Myśleli, że to śmieszne. Opieka społeczna zabrała im za to syna! / TikTok / materiał zewnętrzny