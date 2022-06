Ile dać na wesele 2022?

Ślub i wesele to dla młodej pary ogromne wydarzenie. Chcą, by w tym ważnym dniu towarzyszyły im najbliższe osoby. Powszechnym zjawiskiem jest więc organizacja przyjęć na co najmniej 100 osób.

Większość zaproszonych gości boi się, że popełni gafę, wręczając w kopercie zbyt małą kwotę pieniędzy. W tym roku ze względu na szalejącą inflację obawy są jeszcze większe.

Jeszcze 20 lat temu goście preferowali wręczać zupełnie inne upominki. Młode pary dość często dostawały praktyczne prezenty, które miały pomóc im na nowej drodze życia. Dziś zdecydowanie odchodzi się od tych zwyczajów, ale nadal można się z nimi spotkać.

Obecnie większość woli wręczać gotówkę. Wszystko przez to, że wybranie praktycznego prezentu, który przypadnie do gustu nowożeńcom, może być trudnym zadaniem. W takiej sytuacji pojawia się inny problem, czyli aktualne stawki weselne.

Ile się daje w kopercie na wesele 2022?

Zastanawiając się, ile włożyć do koperty, trzeba pamiętać o jednej ważnej kwestii. To wszystko jest uzależnione od naszego domowego budżetu. Aktualne stawki w danym sezonie mogą zdecydowanie przewyższać możliwości wielu osób. Nie trzeba się jednak nimi szczególnie kierować, bo do koperty wkładamy tyle, na ile nas stać.

Gościom zależy, by młodej parze z uzbieranych pieniędzy zwróciły się koszty wesela, dlatego też planując prezent ślubny, uwzględniają cenę tzw. talerzyka. Przyjęło się, że ilość wręczanej gotówki jest uzależniona od pokrewieństwa i łączących relacji, a więc zupełnie inną kwotę powinni włożyć do koperty chrzestni, a jeszcze inną rodzeństwo i przyjaciele.

Utarło się, że rodzice chrzestni muszą wręczyć niemałą sumę. Zazwyczaj kwoty te zaczynają się od 1000 złotych i sięgają nawet dwóch lub trzech tysięcy złotych. Dziadkowie natomiast często do kopert wkładają mniej więcej 500 złotych. Oczywiście, jeśli tylko ich sytuacja finansowa im na to pozwala, to w kopertach wręczają nawet 2000 złotych.

Jeśli chodzi o rodzeństwo, to wiele internetowych źródeł podaje stawki, które uwzględniają to, czy brat lub siostra przychodzą na wesele z drugą połówką oraz ewentualnie dziećmi. Średnio jest to 700 złotych. Warto też podkreślić, że sytuacja wygląda inaczej, jeśli rodzeństwo pary młodej jest znaczenie młodsze i nie zarabia.

Bliska rodzina często decyduje się, by wręczyć tysiąc złotych. Wujostwo i kuzynostwo zazwyczaj daje w kopercie mniej więcej 400-600 złotych, średnio jest to jednak pół tysiąca.

W przypadku przyjaciół panuje opinia, że najlepiej wręczyć parze młodej od 300 do 500 złotych. Natomiast jeśli idziemy na ślub znajomych, to do koperty należy włożyć 300 złotych lub więcej.

Można się również spotkać z przekonaniem, że każda para powinna dać w kopercie minimum pół tysiąca złotych bez względu na to, jak blisko są z nowożeńcami. Ponadto przyjęło się, że w prezencie trzeba wręczyć 100-200 złotych więcej, jeśli jesteśmy również zaproszeni na poprawiny lub zagwarantowano nam nocleg w hotelu.

Jednak to, ile włożymy do koperty, jest kwestią indywidualną i ma na to wpływ nasza sytuacja finansowa. Krążące po internecie stawki stanowią jedynie punkt odniesienia i są pomocne w ewentualnym zorientowaniu się, ile pieniędzy należy wręczyć. Trzeba mieć na uwadze, że nowożeńcom przede wszystkim zależy na obecności bliskich osób i wspólnym świętowaniu.

Co zamiast koperty na wesele?

Jeśli jednak nie chcemy wręczać młodej parze gotówki, to śmiało można się zdecydować na zakup prezentu. Nowożeńcy zaczynają nowy etap w swoim życiu, a więc warto sprezentować im rzeczy, które zdecydowanie się przydadzą, a także będą przypominały o tym ważnym dniu.

Lata temu dość popularnym zwyczajem było wręczanie zastaw stołowych, kompletów sztućców, pościeli, mikserów i żelazek. Nic nie stoi na przeszkodzie, by teraz również sprezentować młodej parze sprzęty i przedmioty, które przydadzą się w domu.

