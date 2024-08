Co ciekawe - we wszystkich organach znajduje się pewien związek chemiczny - nukleozyd purynowy adenozyna, który największe znaczenie odgrywa w układzie sercowo-naczyniowym i układzie nerwowym. W kontekście snu adenozyna spełnia w układzie nerwowym funkcję neurotransmitera, przekazując do mózgu informacje o zmęczeniu.