Dlaczego w czasie upałów tak trudno nam się wyspać?

W trakcie letnich nocy niejedna osoba ma problemy, żeby zasnąć, a następnego ranka wstać wypoczętym i pełnym życia. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim nasze ciało naturalnie obniża temperaturę w trakcie snu, co jest utrudnione w wysokich temperaturach. Gorąco może zakłócać fazy snu, w tym kluczową fazę REM, prowadząc do niewystarczającej regeneracji.

Ponadto nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort, a brak klimatyzacji lub wentylacji w sypialni potęguje uczucie duszności. Dłuższe dni i większe nasłonecznienie latem mogą też zakłócać nasz rytm dobowy, opóźniając wydzielanie melatoniny, co utrudnia zasypianie. W efekcie upały mogą prowadzić do niedosypiania i zmęczenia.

Można jednak zastosować kilka trików, które sprawią, że upalne noce nie będą nam aż tak doskwierać, a co za tym idzie - łatwiej nam będzie zasnąć, a rano obudzić się wypoczętym.

Dobrze przygotowana sypialnia, to dobrze przespana noc

Przygotowanie sypialni przed pójściem spać jest ważne bez względu na porę roku, jednak w trakcie lata jest to zadanie szczególnie ważne, jeśli chcemy się wyspać. Przede wszystkim trzeba więc zapewnić optymalną temperaturę w pokoju, w którym śpimy. Według ekspertów wynosi ona około 18-22°C. Aby utrzymać chłód w pokoju, warto zamknąć okna i zasłony w ciągu dnia, aby nie wpuszczać gorącego powietrza i promieni słonecznych. Wieczorem, gdy temperatura spada, można przewietrzyć pokój.

Dodatkowo warto zainwestować w odpowiednią pościel, która nie będzie dodatkowo nagrzewała naszego ciała. W lecie należy postawić na lekkie, oddychające materiały, takie jak bawełna czy len. W upalne nocne nie sprawdzą się za to syntetyczne tkaniny, które mogą zatrzymywać ciepło i potęgować uczucie duszności.

Żeby wysypiać się latem, warto przed snem dobrze przewietrzyć pokój 123RF/PICSEL

Przed snem ochłódź swoje ciało

Przed położeniem się do łóżka, warto wziąć letnią kąpiel lub prysznic, które pomogą obniżyć temperaturę ciała. Woda nie powinna być zbyt zimna, aby nie wywołać szoku termicznego, ale wystarczająco chłodna, abyś poczuł ulgę.

Można spróbować schłodzić swoją pościel przed snem. Jak to zrobić? Należy włożyć poszewki na poduszki lub prześcieradło do zamrażarki na kilkanaście minut przed pójściem spać. To zapewni chwilowe uczucie chłodu, które pomoże zasnąć.

Nawodnienie w ciągu dnia pomaga też w nocy

Utrzymanie nawodnienia w upale dni jest kluczowe i przekłada się ono na to, jak będziemy czuć się w nocy. W związku z tym warto pić dużo wody przez cały dzień i tym samym unikać "nadrabiania" odpowiedniej ilości płynów tuż przed snem. Dzięki temu zminimalizujemy możliwość wybudzenia się, żeby skorzystać z toalety, co w trakcie upalnych nocy może powodować ponowne zaśnięcie.

Warto także zwrócić uwagę na to, czy nie pijemy w godzinach wieczornych kofeiny i alkoholu. Mogą one odwaniać organizm, przez co trudniej nam będzie zasnąć.

Żeby wysypiać się latem, należy dbać o odpowiednią dietę i nawodnienie 123RF/PICSEL

To, co jemy, ma wpływ na to, jak śpimy

Poza nawodnieniem warto także zwrócić uwagę na to, co jemy - w szczególności na kolację. W gorące dni lepiej zrezygnować z ciężkich posiłków i przetworzonego jedzenia, ponieważ te produkty bardzo długo się trawią. Warto także odpowiednio wcześniej zjeść swój ostatni posiłek. Zaleca się, aby najpóźniej było to 3 godziny przed snem. Dzięki temu organizm zdąży przetrawić pokarm i będzie mógł skupić się na odpoczynku.

Zrelaksuj się przed upalną nocą

Przed pójściem spać w trakcie upalnych nocy, warto także postawić na techniki relaksacyjne, które pozwolą rozluźnić organizm. Po pierwsze praktykowanie medytacji lub głębokiego oddychania przed snem pomaga zrelaksować umysł i ciało, a to z kolei ułatwia zasypianie nawet w trudnych warunkach termicznych.

Warto także zrezygnować z wieczornego wpatrywania się w ekrany. Niebieskie światło, które emitowane przez telewizory, komputery i smartfony zakłóca produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za sen. W upalnych warunkach, które same w sobie są dla organizmu trudne, warto nie dokładać mu pracy i przed zrezygnować z przeglądania internetu lub oglądania telewizji.

