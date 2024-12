Tradycyjny świąteczny stół, zastawiony pierogami, karpiem i makowcem, to symbol polskiego Bożego Narodzenia. Jednak ceny składników na wigilijne potrawy w tym roku są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej .

Ryby i mięso stanowią jedną z głównych kategorii wydatków - za kilogram karpia zapłacimy średnio 86 zł, co jest najwyższą ceną w ostatnich latach . Filet z łososia to jeszcze większy wydatek, wynoszący około 120 zł/kg. Z kolei schab na pieczeń kosztuje 24 zł za kilogram . Ceny warzyw, takich jak buraki na barszcz (4,50 zł/kg) czy ziemniaki (3 zł/kg), wzrosły o 9,3 proc. względem ubiegłego roku. Nawet mandarynki, nieodłączne dla świątecznego klimatu, kosztują około 9 zł za kilogram . Przygotowanie świątecznych deserów, takich jak makowiec czy piernik, wiąże się z wydatkami na masło (około 9 zł za kostkę), cukier (5 zł/kg) czy jajka (1,20 zł za sztukę).

Łączny koszt zakupów spożywczych dla czteroosobowej rodziny na święta wynosi od 800 do 1000 zł , zależnie od preferencji i liczby potraw na stole.

W tym roku za produkty do przygotowania świątecznego jedzenia czteroosobowa rodzina będzie musiała zapłacić średnio 1000 zł

Oświetlenie świąteczne to jeden z najpiękniejszych elementów Bożego Narodzenia, ale w obliczu wysokich cen energii wiele osób decyduje się ograniczyć korzystanie z dekoracji świetlnych. Godzina działania zestawu 150 LED-ów kosztuje zaledwie 0,15 zł przy średniej cenie prądu wynoszącej 0,85 zł/kWh. Jeśli dekoracje będą świecić przez 5 godzin dziennie przez cały grudzień, łączny koszt wyniesie około 23 zł .

Do tego dochodzą wydatki na same dekoracje - średnia cena choinki wynosi 150 zł w przypadku sztucznej wersji i 70-120 zł za żywą. Bombki, łańcuchy i inne ozdoby mogą kosztować od 50 do nawet 200 zł w zależności od stylu i ilości dodatków.