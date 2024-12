Ile kosztuje karp w 2024 roku? Tyle zapłacisz za tradycyjną, świąteczną rybę

Karp to ryba, którą tradycyjnie podaje się w czasie kolacji wigilijnej. Przeważnie raczymy się karpiem w wariancie smażonym, jednak wiele osób decyduje się przygotować go również w wersji marynowanej z dodatkiem cebuli. Popularnym daniem jest także karp po grecku, który rewelacyjnie smakuje z kawałkiem świeżego pieczywa z niewielką ilością masła.

Ile zapłacimy za karpia przed świętami w 2024 roku? W popularnych dyskontach cena ryby oscyluje od 25 zł do 70 zł za kilogram (najmniej zapłacimy za wersję patroszoną, a najwięcej za filet bez skóry). Za wariant wędzony zapłacimy około 50-60 zł za kilogram. W sieciach spożywczych często odbywają się różnego rodzaju promocje. Obejmują one również ryby. Wobec tego, jeśli chcemy na nich zaoszczędzić, powinniśmy przewertować gazetki promocyjne w poszukiwaniu najlepszych okazji. Czasem zdarza się, że karpia można kupić nawet 10-20% taniej.

Co zamiast karpia? Sprawdź te tańsze zamienniki

Mimo że karp jest niezwykle popularną rybą w trakcie Świąt Bożego Narodzenia, to nie każdy lubi jego smak. Z tego powodu wiele osób może zastanawiać się nad alternatywą. Okazuje się, że istnieją pewne ryby, które są tańszymi zamiennikami karpia i z powodzeniem mogą zastąpić go podczas wigilijnej kolacji.

Pierwszym zamiennikiem wartym uwagi jest śledź. Zwykłego śledzia solonego można kupić za około 17-26 zł za kilogram. Jeżeli zwykle na wigilii jemy marynowanego karpia, to tego rodzaju danie można zastąpić właśnie marynowanym śledziem solonym. Warto pamiętać o tym, by przed rozpoczęciem marynowania wymoczyć śledzie w wodzie przez około 1-2 godziny. Wówczas pozbędziemy się nadmiaru soli, dzięki czemu ryba będzie po pierwsze zdrowsza, a po drugie smaczniejsza. Można także wykorzystać inny patent – najpierw płukamy śledzie w wodzie, a następnie zamaczamy w mleku. Dzięki temu będą one delikatniejsze, co korzystnie wpłynie na smak dania.

Ciekawą alternatywą dla karpia jest również leszcz. Owa ryba charakteryzuje się doskonałymi walorami smakowymi. Ponadto można ją nabyć w cenie około 30 zł za kg (tuszka). Leszcza poleca się marynować, ponieważ może zawierać dość sporo ości. Jeśli zalejemy go zalewą octową, to wówczas rzeczone ości mogą znacznie zmięknąć, dzięki czemu konsumpcja będzie stanowiła samą przyjemność. Ryba zawiera wiele cennych witamin i minerałów. Mowa tutaj między innymi o witaminie A, E, D czy witaminach z grupy B. Leszcz to dobre źródło sodu, potasu, wapnia czy magnezu. Z tego względu warto włączyć go do swojego jadłospisu i spożywać nie tylko na wigilię.

Czym jeszcze można zastąpić karpia na wigilii? Wybierając się do sklepu rybnego, powinniśmy zwrócić uwagę na mintaja. Nierzadko da się znaleźć filet z owej ryby za około 40-55 zł za kg. Mintaj doskonale smakuje usmażony w panierce. Można podawać go razem z ziemniakami oraz aromatyczną surówką z białej kapusty. Z ryby można przygotować również prostą sałatkę z dodatkiem selera, cebuli, kiszonych ogórków, majonezu i natki pietruszki. Co ciekawe, mintaja (najlepiej gotowanego) poleca się osobom, które praktykują lekkostrawną dietę.

