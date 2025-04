Sezon komunijny dla każdego jest czymś innym. Jedni decydują się na skromne uroczystości w gronie najbliższych, inni na wynajem kameralnego lokalu, a następni natomiast na imprezy pełne szyku i elegancji. Wielu rodziców uważa też, że nie powinno się szczędzić na takich wydarzeniach, gdyż komunię ma się tylko raz w życiu. Organizacja przyjęcia komunijnego to dla wielu rodzin duże wyzwanie, dlatego wybór odpowiedniego lokalu często trwa tygodniami, a nawet miesiącami. Rodzice pragną, aby ten dzień był wyjątkowy, dlatego często decydują się na miejsca cieszące się renomą, nierzadko związane z popularnymi nazwiskami - jak restauracje Magdy Gessler.

W tym roku w jej kultowym lokalu U Fukiera przygotowano dwie propozycje menu dla dorosłych - jedna w cenie 369 zł, a druga nieco tańsza, za 299 zł od osoby. Dla dzieci przewidziano specjalną ofertę za 129 zł za tzw. “talerzyk”. Warto jednak mieć na uwadze, że w podane ceny nie są wliczone napoje, co może dodatkowo podnieść końcowy koszt całej uroczystości. Oznacza to, że skromna komunia np. na 20 osób, mogłaby wynieść ponad 6200 zł, jeżeli przyszłoby 15 dorosłych i 5 dzieci. Należy doliczyć do tego również napoje i inne wydatki związane z uroczystością.