Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wszelkie zmiany danych, takich jak numer konta bankowego, adres zamieszkania czy adres elektroniczny, powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki.



Jak podkreśliła Iwona Kowalska-Matis w rozmowie z Interią Biznes, nieaktualne dane mogą prowadzić do cofnięcia przelewu ze świadczeniem. Przykładowo, jeśli ZUS przeleje środki na zamknięte konto, pieniądze wrócą do systemu, a emeryt będzie musiał czekać na ponowną wypłatę.



Również osoby, które odbierają swoje świadczenia osobiście, mogą napotkać trudności, jeśli ich adres zamieszkania nie jest aktualny. ZUS informuje, że wysłanie korespondencji na niepoprawny adres jest traktowane jako skutecznie doręczone. Oznacza to, że wszystkie konsekwencje prawne związane z otrzymaniem takich listów spadają na odbiorcę, nawet jeśli nie dotarły one do właściwych rąk.