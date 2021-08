Z roku na rok do koperty wręczanej na chrzcinach wkłada się coraz więcej pieniędzy. Rozważając kwotę, musimy oczywiście wziąć pod uwagę nasze możliwości finansowe. Warto zastanowić się również nad tym, ile rodzice niemowlaka musieli wydać, by zorganizować przyjęcie. Jeśli uroczystość na cześć malucha obywa się w restauracji, goście zazwyczaj wkładają do koperty tyle, by świeżo upieczeni rodzice, nie byli stratni. Wszystko zależy od tego, jak ekskluzywny jest lokal.

Ile w kopercie powinni dać chrzestni?

Chrzestny podczas przyjęcia pełni jedną z najważniejszych ról. W niektórych regionach Polski to właśnie on jest odpowiedzialny za opłacenie uroczystości kościelnej i dopilnowanie wszelkich formalności.



Rodzice chrzestni zazwyczaj wręczają młodym rodzicom od 600 do nawet 1000 złotych. Wiele zależy od zwyczajów panujących w danej rodzinie i bliskości relacji. W przypadku, gdy chrzestny jest wyjątkowo zamożny, kwota oczywiście może być większa. Jeśli z kolei funkcję tę sprawuje licealista lub student - a więc osoba niesamodzielna finansowo - suma jest zazwyczaj mniejsza. Przyjmuje się jednak, że minimalny podarunek od chrzestnych to 300 złotych.

Niektórzy chrzestni, oprócz gotówki, wręczają maluchowi również inne upominki. Zazwyczaj jest to coś, o przydaje się młodym rodzicom - akcesorium dziecięce. W sklepach oferujących podarunki na różne okazje można znaleźć również oryginalne i ciekawe prezenty z okazji chrztu. Popularnością cieszą się albumy lub skrzynie służące do przechowywania pamiątek z najważniejszych momentów w życiu dziecka.

Ile w kopercie powinni dać dziadkowie?

Dziadkowie podczas ceremonii również odgrywają znaczącą rolę. Zazwyczaj, zapatrzeni w nowo narodzonego wnuka lub wnuczkę, są tak szczęśliwi, że z okazji chrzcin obdarowują młodych rodziców hojnymi prezentami. Najczęściej w kopertach od nich znajduje się około 500-600 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie ma minimalnej kwoty. Wszystko jest kwestią chęci oraz możliwości finansowych.

Dziadkowie bardzo często ofiarowują również maleństwu pamiątkę chrztu świętego. Zazwyczaj jest to coś związanego z wiarą: złoty medalik lub krzyżyk, pamiątkowy różaniec czy Biblia. Tego typu prezent w przyszłości ma za zadanie przypomnieć wnukom o tym, jak ważny jest sakrament chrztu. Takie pamiątki nie należą jednak do najtańszych. Mogą kosztować nawet kilkaset złotych.

Ile w kopercie powinni dać pozostali goście?

Na chrzest zazwyczaj zaprasza się również braci, siostry, kuzynostwo i wujostwo. W zależności od tradycji obowiązującej w danym regionie, uczestnikami ceremonii mogą być także bliscy sąsiedzi lub przyjaciele rodziny. Niektórzy z gości nie mają oporów, by pojawić się na przyjęciu z pustą kopertą. Znaczna większość społeczeństwa uważa jednak, że jest to nietaktowne. Prezent - nawet bardzo skromny - dobrze o nas świadczy.

Przyjmuje się, że z okazji chrzcin nie wypada dać młodym rodzicom mniej niż 100-200 złotych. To, ile pieniędzy wkładamy do koperty, zazwyczaj związane jest ze stopniem pokrewieństwa. Bracia i siostry rodziców malucha zazwyczaj wręczają od 400 do 500 złotych. Dalsza rodzina decyduje się najczęściej na 300 złotych. W przypadku imprezy urządzonej w lokalu pozwala to na pokrycie ceny tak zwanego "talerzyka".

Oczywiście, jeśli mamy taką możliwość i czujemy się blisko związani z rodziną malucha, nic nie stoi na przeszkodzie, by podarować znacznie więcej pieniędzy. Jeśli znamy gust rodziców, inne prezenty również są mile widziane.

