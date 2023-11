Imię starszej wnuczki Donalda Tuska. Co oznacza?

Co oznacza imię Lilianna?

Lilianna (Liliana) to imię pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa lilium (lilia). Określa ono kobietę piękną i czystą jak kwiat lilii. Patronką Lilianny jest św. Liliosa z Kordoby, która mieszkała z mężem pośród muzułmańskiej większości. Dbając o swoje bezpieczeństwo, nie okazywali oni oznak wiary chrześcijańskiej, ale w końcu postanowili wyjść z ukrycia. Małżeństwo wraz z przyjaciółmi oraz młodym mnichem wyszło na ulice Kordoby - mężczyźni z krzyżami w ręku, kobiety z odsłoniętą głową. Wszystkich aresztowano i ścięto na rynku miasta.

Jaka jest Lilianna?

Życie i styl Lubią dogryźć mężczyznom. Kobiety o tym imieniu nie są słabe Lilianna to kobieta, której nie są obce skrajności. Z jednej strony jest bardzo odważna, nie boi się porażek, jest obowiązkowa, zorganizowana i potrafi sporo znieść. Z drugiej - zdarza się jej nie dotrzymywać słowa, lubi wysługiwać się ludźmi i bywa bezlitosna, nawet dla bliskich. Jest inteligentna, ale mało kreatywna, co sprawia, że czasem przywłaszcza sobie pomysły innych osób. Często zadziera głowę, jest zarozumiała i czasem naprawdę trudno ją lubić.

Lilianna w głębi serca bardzo potrzebuje bliskości i miłości, ale nie umie się do tego przyznać. Jest wycofana, zamknięta i nie potrafi okazywać uczuć. Nie ma przez to niestety najlepszego kontaktu z bliskimi, mimo iż bardzo tego pragnie. Stara się to rekompensować dobrami materialnymi, ale rzadko osiąga cel. Jest też dość chłodna dla swojego partnera i nie umie się przed nim otworzyć, ale wbrew pozorom, nie brakuje jej zaangażowania i oddania w związku. Lilianna jest zazwyczaj piękną kobietę i mężczyźni nie potrafią się jej oprzeć, choć wiedzą, że życie z nią jest prawdziwym wyzwaniem.

Lilianna ma jedną wspaniałą cechę - jej ogromna intuicja sprawia, że potrafi świetnie dobierać sobie znajomych, ale także zapoznawać ze sobą innych oraz łączyć ich w pary. Jest bardzo opanowana, nie ulega wpływom i nie zdradza swoich sekretów. Kobieta o tym imieniu to po prostu książkowa introwertyczka, która nie ufa ludziom i nie lubi się nikomu tłumaczyć.

Idealny zawód dla Lilianny

Lilianna jest odważna i nie boi się wyzwań. Potrafi być naprawdę wybitną przywódczynią, która umie przekonać do siebie innych, choć zdarza się jej wysługiwać ludźmi. Jest sprytna, łatwo dostosowuje się do nowych warunków i nigdy się nie poddaje. Niestety, jest też przy tym skłonna do oszustw i "przekrętów", więc współpracownicy rzadko darzą ją zaufaniem.

Lilianna sprawdzi się w pracy na stanowisku np. architektki lub bizneswoman, ale ponieważ ma liczne talenty, odnajdzie się też w sztuce.

Popularność imienia Lilianna

Imię Lilianna cieszy się w ostatnich latach w Polsce coraz większą popularnością. W 2020 roku zostało nadane 1352 razy, a rok później 1479 razy. W 2022 roku imię Lilianna otrzymały 1472 dziewczynki, a w pierwszej połowie 2023 roku - 740 dziewczynek.

Znane Lilianny

Liliana Fabisińska - pisarka

- pisarka Liliana Komorowska - aktorka

- aktorka Lila Janowska - polska influencerka

- polska influencerka Liliana Leszner - szachistka

- szachistka Liliana Urbańska - piosenkarka

- piosenkarka Liliana Zagacka - lekkoatletka

Lilianna: Imieniny

Lilianna obchodzi imieniny 14 lutego, 30 kwietnia, 8 i 27 lipca, 3, 4 i 25 września oraz 19 listopada. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Lilianny jest 27 lipca.

Zdrobnienia imienia Lilianny

Najpopularniejsze zdrobnienia imienia Lilianna to:

Lila

Lilka

Lili

Lilianeczka

Lilianka

Lilianusia

Lilu

