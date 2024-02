Spis treści: 01 Hanna: znaczenie imienia

02 Hanna: charakter

03 Znane Hanny Życie i styl Te imiona nadaje się w Polsce najczęściej. Zmiana na pozycji lidera

Polacy nie chcą już tak nazywać swoich dzieci. Oto lista najrzadziej nadawanych imion

Najczęściej nadawane imiona w 2023 roku. Powrót tradycji do łask

Rodzice oszaleli na punkcie tego imienia. Niewiarygodne co oznacza

Najpopularniejsze imiona 2023 roku to Zofia i Nikodem. To właśnie one otwierają czołówkę rankingu najchętniej wybieranych imion w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że te "klasyczne imiona cechują się ponadczasową elegancją".

- Ostatnie lata przyniosły silny zwrot ku tradycji. Imiona, które 20 lat temu uznawano za przebrzmiałe, są teraz na liście najpopularniejszych - informuje resort.

Imię Nikodem w całej Polsce zostało nadane aż 6532 razy. Dziewczynkom najchętniej nadawano imię Zofia. W 2023 roku otrzymało je 4968 dziewczynek.

Reklama

Znamy też rankingi najpopularniejszych imion według województw. Na Podkarpaciu furorę zrobiło imię Hanna, które w 2023 roku otrzymały 303 dziewczynki.

Zobacz: Imię nadal króluje w rankingach popularności. W 2023 roku otrzymało je 3137 dziewczynek

Hanna: znaczenie imienia

Hanna to imię wywodzące się z języka hebrajskiego. Słowo "Hannah" oznacza "wdzięk", "łaskę" lub "pełną wdzięku/łaski". To bliźniacza forma imienia Anna. W Polsce najstarszy zapis imienia Hanna pochodzi z 1311 roku.

W 2023 roku w całej Polsce imię Hanna zostało nadane 4565 razy, dzięki czemu uplasowało się na czwartym miejscu najpopularniejszych imion w naszym kraju.

Hanna obchodzi imieniny 9 czerwca i 26 lipca. Odpowiedniki imienia Hanna w innych językach:

hiszpański: Ana,

angielski: Hannah,

czeski: Hana,

francuski: Anne,

niemiecki: Anja, Anne, Anna.

Zobacz: Oznacza "radość". W 2023 roku tylko 68 dziewczynek otrzymało to imię

Hanna: charakter

Zdjęcie Hanna to kobieta o wielu obliczach / 123RF/PICSEL

Kobiety noszące imię Hanna mają różne oblicza. Dla rodziny i bliskich Hanna jest radosna, wspierająca, pomocna i pełna energii. Wychodzi z założenia, że "po burzy zawsze wychodzi słońce". Ceni sobie też czas spędzany w samotności - ma szansę się wtedy wyciszyć i pobyć sam na sam ze swoimi myślami. Hanna najczęściej ma zdolności artystyczne, dzięki którym może rozwijać swoją kreatywność. Hanna zazwyczaj jest pogodna i na zewnątrz może się wydawać kobietą, którą problemy omijają szerokim łukiem. Gdy ma gorszy czas, dystansuje się od otoczenia i stara się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie.

Hanna jest konsekwentna w działaniu, stara się dotrzymywać obietnic. Dlatego rodzina i bliscy znajomi doskonale wiedzą, że mogą na nią liczyć. Kobiety noszące to imię są ambitne i twardo stąpają po ziemi. Do imienia Hanna jest przypisana liczba osiem.

Znane Hanny

W Polsce imię Hanna nosi i nosiło wiele znanych kobiet. To m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz (polityczka, prawniczka), Hanna Lis (dziennikarka, prezenterka telewizyjna), Hanna Bakuła (pisarka, malarka, scenografka), Hanna Banaszak (jazzowa wokalistka), Hanna Bielicka (aktorka teatralna i filmowa), Hanna Krall (pisarka, publicystka, otrzymała Wielką Nagrodę Fundacji Kultury za rok 1998).

***