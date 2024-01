Spis treści: 01 Imię Maria: znaczenie

02 Maria: imieniny

03 Zdrobnienia imienia Marii

04 Maria: odpowiedniki w innych językach

05 Maria: cechy charakteru Szymon Hołownia nazwał tak córki. Ich imiona mają wyjątkowe znaczenie

Najczęściej nadawane imiona w 2023 roku. Powrót tradycji do łask

Te imiona pokochali rodzice w 2023 roku. Jakie królowały w Warszawie, a jakie w Krakowie?

Najpopularniejsze imiona dla dzieci. Podano ranking

Zofia i Nikodem - oto najpopularniejsze imiona 2023 roku. Jak widać, czołówka rankingu najchętniej wybieranych imion pozostaje bez zmian.

- Klasyczne imiona charakteryzują się ponadczasową elegancją. Wielu rodziców w imionach upatruje też dodatkowego znaczenia, stającego się niejako dobrą wróżbą dla ich dziecka. Ostatnie lata przyniosły silny zwrot ku tradycji. Imiona, które 20 lat temu uznawano za przebrzmiałe, są teraz na liście najpopularniejszych - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Podobnie jak w poprzednim półroczu najpopularniejszym imieniem dla chłopca był Nikodem - pochodzące z greki imię zostało nadane aż 6532 razy. Dziewczynkom najchętniej nadawano imię Zofia - tylko w ubiegłym roku rodzice wybrali je dla swoich córek 4968 razy.

Reklama

W rankingu najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom ważne miejsca zajęły też Zuzanna, Laura, Hanna i Maja. Zestawienie zamyka natomiast jedno z najchętniej nadawanych na przestrzeni lat imion, które ma wyjątkowe znaczenie. Chodzi o imię Maria, które w 2023 roku otrzymało 3137 dziewczynek.

Zobacz też: Najczęściej nadawane imiona w 2023 roku

Imię Maria: znaczenie

Maria to imię pochodzącego od hebrajskiego "Miriam". Istnieje wiele hipotez na temat jego pochodzenia, m.in. od "mara", które oznacza "być pięknym", dlatego też imię tłumaczy się jako "piękna". Kolejna z hipotez głosi natomiast, że imię pochodzi z egipskiego "meri-jam", co jest tłumaczone jako "ukochana przez Jahwe, ukochana przez Boga" lub "miłująca Boga". Imię jest też tłumaczone jako "Pani". Pierwotna i hebrajska forma tego imienia to Miriam. W Polsce było ono nadawane równolegle do imienia Maria.

Maria to biblijne imię matki Jezusa Chrystusa. Z tego względu w naszym kraju do XIX wieku raczej nie nadawano tego imienia - było ono zarezerwowane dla Matki Boskiej. Dziewczynkom w zamian za to nadawano imię Maryna lub Marianna.

Zobacz też: Słowiańskie imię należy do rzadkości. W 2023 otrzymały je 4 dziewczynki

Zdjęcie Imię Maria to jedno z najczęściej wybieranych imion przez rodziców / 123RF/PICSEL

Maria: imieniny

W ciągu roku imieniny Marii przypadają kilkanaście razy. Najpopularniejszą datą jest 22 lipca. Oprócz tego to 1 stycznia, 23 stycznia, 28 stycznia, 2 lutego, 11 lutego, 25 marca, 2 kwietnia, 5 kwietnia, 7 kwietnia, 9 kwietnia, 14 kwietnia, 18 kwietnia, 23 kwietnia, 26 kwietnia, 28 kwietnia, 30 kwietnia, 3 maja, 13 maja, 14 maja, 24 maja, 28 maja, 29 maja, 31 maja, 2 czerwca, 6 czerwca, 8 czerwca, 27 czerwca, 5 lipca, 6 lipca, 16 lipca, 22 lipca, 29 lipca, 2 sierpnia, 4 sierpnia, 5 sierpnia, 6 sierpnia[3], 15 sierpnia, 20 sierpnia, 22 sierpnia, 26 sierpnia, 4 września, 8 września, 12 września, 13 września, 15 września, 19 września, 24 września, 3 października, 7 października, 10 października, 11 października, 20 października, 1 listopada, 16 listopada, 20 listopada, 21 listopada, 25 listopada, 8 grudnia, 10 grudnia, 15 grudnia, 16 grudnia, 25 grudnia.

Zobacz też: Kobiety o tym imieniu to istne anioły

Zdrobnienia imienia Marii

Najczęstsze zdrobnienia imienia Maria to Marysia, Maryjka, Marysieńka, Maryśka, Mara, Maja, Majka, Marynia czy Marylka.

Maria: odpowiedniki w innych językach

Oto, jak brzmi imię Maria w różnych językach:

Mary - angielski,

Marie - niemiecki,

Maria - włoski,

Marie, Marieta, Marika - czeski,

Marie - francuski.

Maria: cechy charakteru

Maria to kobieta, która wspiera i nie boi się nieść pomocy innym. Ma skomplikowany charakter i potrafi postawić na swoim - uwielbia mieć rację i bywa stanowcza. Maria jest pewna siebie, uparta i w niektórych sytuacjach potrafi pokazać swój temperament. Zdarza się, że lubi spędzać czas w samotności. Poświęca go na zebranie myśli, ciekawą lekturę czy po prostu zagłębia się w swoim własnym świecie. Gdy odpocznie, wraca do codziennych zadań z podwójną siłą. Na Marię zawsze można liczyć w kryzysowych momentach. Idealna praca dla Marii? Najlepiej sprawdzi się w zawodach, gdzie ważny jest kontakt z ludźmi.

***