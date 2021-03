Inny nie znaczy wybrakowany

Powszechny trend dążenia do doskonałości sprawia, że ludzie, którzy borykają się z jakimiś problemami, są traktowani jako osoby drugiego gatunku. Często nawet rodzicom trudno zaakceptować niedoskonałości własnego dziecka. Najlepiej wiedzą o tym nasi bohaterowie, którzy musieli wiele przejść, by zawalczyć o siebie.

Niezwykła siła woli i determinacja, pozwoliły Zulowi na szczęśliwe życie

Fotograf bez nóg i rąk

Indonezyjczyk Achmad Zulkarnain ma 28 lat i urodził się bez kończyn. Nie przeszkodziło mu to w zdobyciu ciekawego i kreatywnego zawodu. Achmad jest fotografem. Nauczył się obsługiwać profesjonalny aparat za pomocą ust, twarzy i ramienia. Założył własna firmę "BANG DZOEL". Aby być bardziej mobilny, z pomocą rodziny i przyjaciół, zbudował pojazd przypominający gokarta, którym może przemieszczać się jadąc do klienta.



Ma wiele planów i marzeń. Nie chce, by ludzie skupiali się na jego fizycznych ograniczeniach, ale doceniali wartość wyjątkowych zdjęć, których jest autorem. Jego prace były pokazywane w Turcji i interesowały się nimi media międzynarodowe. Zdjęcia prezentuje na swoim profilu na Instagramie, który ma 117 tysięcy obserwujących, a jego popularność ciągle rośnie.



Mężczyzna chce zainspirować inne osoby borykające się z różnymi problemami natury fizycznej i psychicznej, by próbowali żyć pełnią życia, na ile tylko się da. Mówi, że nie jest niepełnosprawny, ale sprawny inaczej.



Zulkarnain wcześniej pracował w kafejce internetowej, która oferowała usługę wywoływania zdjęć. Kupił aparat na kredyt. Dużo się uczył, by zostać fotografem. Kiedyś podczas zdjęć spadł z klifu, ale najpierw sprawdzał, czy nie uszkodził sprzętu, a potem, czy sam bardzo się poobijał.



Robił zdjęcia amatorsko, nigdy by nie przypuszczał, że zostanie profesjonalistą i będzie szkolił pasjonatów fotografii. Mówi: "Nie musisz być doskonały. Bądź najlepszy w tym, co robisz." Dlatego nie ogranicza się do jednej dziedziny. Gra na keyboardzie i nurkuje w oceanie, żeby móc robić ujęcia podwodne. Ostatnio zaczął studiować prawo.





Ciągle w świadomości wielu osób niepełnosprawny znaczy nieużyteczny. Rodzice Achmada wstydzili się niepełnosprawnego dziecka i chcieli utopić go w rzece. Kiedy miał 13 lat próbował zabić się sam, gdyż nie chciał być ciężarem dla innych. Zaczął robić zdjęcia i nowa pasja uratowała mu życie. Jego prace były tak dobre, że ludzie nie wierzyli, że jest ich autorem, a pewna szkoła fotografii przyznała mu stypendium. Rok 2021 jest dla niego przełomowy, bo ożenił się i razem z żoną spodziewają się dziecka. Poród ma odbierać położna, która była przy jego narodzinach.