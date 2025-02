Efekt "kociego oka" to od kilku lat jeden z najpopularniejszych trendów w stylizacji paznokci. Dzięki magnetycznemu lakierowi i specjalnemu magnesowi można uzyskać trójwymiarowe refleksy, które zmieniają się w zależności od kąta padania światła. Heart Cat Eye to jego romantyczna wersja, idealna na walentynki i nie tylko. Stylizacja, która wykorzystuje magnetyczny lakier hybrydowy do stworzenia świetlistego wzoru w kształcie serca. Doskonale będzie prezentować się w różnorodnych kolorach: czerwieniach, beżach, różach, granatach, a nawet fioletach.