Jeśli kupuję kalafiora, to co obchodzi Biedronkę, czy po zaniesieniu do domu będzie on świeży, czy nie? Skoro obrywam niejadalne części, bo nie chcę płacić za coś, co i tak musi zostać wyrzucone do kosza, to chyba mam prawo zdecydować o tym, biorąc pod uwagę, że być może przez to będzie on już nieświeży. Ale niech Biedronka nie zabiera mi możliwości decydowania o sobie

mówi Interii wyraźnie oburzony klient