Kalafior: Dlaczego warto go jeść?

Zdrowie

Kalafior ma sporą grupę fanów i szereg wartości odżywczych. Nie wszyscy jednak mogą się raczyć jego smakiem. Kto nie powinien go jeść? Czy kalafiora można jeść na surowo i jak go gotować, by kuchnia nie przesiąknęła nieprzyjemnym zapachem? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Odrobinę cytrynowego soku warto dodać również do wody, w której gotujemy warzywa. Dzięki temu np. buraki czy cebula zachowają kolory, a stare ziemniaki czy kalafiory nie będą ciemniały / 123RF/PICSEL