Jak gotować kalafior, by nie wydzielał nieprzyjemnego zapachu?

Kalafior jest smacznym warzywem, które można stosować w kuchni jako bazę dań lub dodatek do obiadu. Przygotowanie tego warzywa nie wymaga wielkich umiejętności kulinarnych. Ugotowany w wodzie i polany odrobiną stopionego masła jest przepyszny. Można też z niego robić zapiekanki, zupy, purée, dodawać do tart i dań z makaronu. Świetnie nadaje się na bazę wegetariańskich kotlecików i curry. Ma jeden mankament - nie każdy lubi jego aromat. Jak ugotować kalafior, aby wyeliminować przykry zapach?

Dlaczego warto jeść kalafior?

Zdjęcie Bukiet kalafiorów / 123RF/PICSEL

Kalafior jest warzywem niskokalorycznym, zawiera spore ilości błonnika, witaminy (pokrywa 70 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C) i mikroelementy. Ze względu na zawarte w kalafiorze substancje to warzywo jest cennym orężem w walce ze stresem oksydacyjnym, co oznacza, że wymiata z organizmu wolne rodniki. Podobnie jak inne warzywa z rodziny krzyżowych kalafior ma właściwości przeciwmutagenne, czyli powstrzymujące komórki nowotworowe przed namnażaniem. W szczególności spożywanie warzyw takich jak kalafior, kapusta i brokuły obniża ryzyko zachorowania na raka piersi.

Kalafior wpływa regulująco na gospodarkę hormonalną, wspomaga procesy trawienia, korzystnie oddziałuje na układ sercowo naczyniowy. Warzywo to ma każe korzystne oddziaływanie na kości i stawy. To warzywo, które warto włączyć do swojej diety.

Jak gotować kalafior, aby uniknąć przykrego zapachu?

Doświadczeni kucharze znają przydatne triki, które pozwalają zniwelować nieprzyjemny zapach podczas gotowania kalafiora. Najprostszym sposobem jest dodanie do osolonego wrzątku łyżeczki sody oczyszczonej. Do tak przygotowanej wody wrzucamy umyte różyczki kalafiora i gotujemy około 15 minut. Kalafior nie tylko nie będzie śmierdział, ale różyczki po ugotowaniu będą śnieżnobiałe.

Innym sposobem jest dodanie do wody, w której gotujemy warzywo, niewielkiej ilości mleka. Na duży garnek wystarczy około pół szklanki.

W zneutralizowaniu nieprzyjemnego zapachu pomoże też dodanie liścia laurowego podczas gotowania.



Zdjęcie Brokuły są bardzo cennym źródłem witaminy K / 123RF/PICSEL

Te same sposoby możemy zastosować podczas gotowania innych warzyw krzyżowych, które zawierają związki siarki i wydzielają nieprzyjemne aromaty. Odrobina sody, mleka lub liść laurowy sprawdzą się podczas gotowania brokułów, kapusty lub brukselki.

