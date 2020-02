Irena Sendlerowa: ryzykowała życiem, by ratować innych

Irena Sendlerowa dzięki niewiarygodnej odwadze, determinacji i nadziei, podejmując ogromne ryzyko, uratowała przed śmiercią lub deportacją do obozów zagłady 2500 żydowskich dzieci. Poniżej publikujemy fragment książki o tej niezwykłej działaczce pt. "Dzieci Sendlerowej" autorstwa Tilary J. Mazzeo.

Zdjęcie Dzieci wyprowadzone z warszawskiego getta przez Irenę Sendlerową /World History Archive /East News

Komórka Ireny okazała się niebywale skuteczna, a tych, którzy znali Irenę i zostali wtajemniczeni w jej sekret, bynajmniej to nie dziwiło. Nie była po prostu organizatorką. Przypominała żywioł. Zaledwie rok później, jesienią 1940 roku, nieliczna grupa zapewniała publiczną pomoc społeczną tysiącom warszawskich Żydów.



Wszystko opierało się wyłącznie na fałszowaniu dokumentów i rekwirowaniu zasobów, które następnie ukradkiem rozprowadzano w jadłodajniach Ireny. System był genialnie prosty. "Podstawą przyznawania pomocy społecznej było zbieranie danych i statystyk ze społeczności. Więc fałszowaliśmy statystyki i wywiady środowiskowe - to znaczy wpisywaliśmy zmyślone nazwiska i tak zdobywaliśmy pieniądze, jedzenie, odzież", wyjaśniała.

Reklama

Aby zniechęcić Niemców od kontrolowania fikcyjnych rodzin, z uśmiechem na ustach dopisywano do akt złowróżbnie brzmiące adnotacje, jakoby w tej czy innej panowała śmiertelna choroba zakaźna, na przykład tyfus albo cholera. W niewielkim biurze Ireny huczało jak w ulu. Irena pragnęła przygody. Dzięki świadomości, że walczy z ciemiężcą, pomimo niebezpieczeństw, czuła, że żyje.