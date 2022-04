Ludwik Dorn był posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz marszałkiem V kadencji. Wybierano go do parlamentu w latach 1997-2015. Były wicepremier był również współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość i jej wiceprezesem w latach 2001-2007. Pełnił także funkcję wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

W ostatnich latach, po rozstaniu się z partią Prawo i Sprawiedliwość był komentatorem sceny politycznej. Zajął się także tłumaczeniem wierszy oraz pisaniem bajek dla dzieci. Jedna z nich "O śpiochu tłuściochu i o psie Sabie" została wyróżniona na ogólnopolskim konkursie "Wielcy poeci piszcie dla dzieci". Do końca życia był związany ze swoją kochającą trzecią żoną, Izabelą Śmieszek-Dorn. Co wiemy o wdowie po Ludwiku Dornie?

Czym zajmuje się Izabela Śmieszek-Dorn?

Izabela Śmieszek-Dorn jest działającą w Warszawie wizażystką i charakteryzatorką, a także specjalistką od bodypaintingu, czyli sztuki malowania ciała, która jest jej wielką pasją. Jej zmysł estetyczny i dobry gust były często przywoływane podczas wywiadów dotyczących mody wśród polityków.

Często pytano ją o to, czy ubiera swojego męża. - Ludwik posiada podkolanówki, natomiast ja nie jestem jego niańką. I to nie ja go rano ubieram - mówiła w jednym z wywiadów, których udzielała dość sporo po roku 2006, gdy PiS doszedł do władzy. W swojej karierze zawodowej pracowała przede wszystkim na planach telewizyjnych i filmowych jako charakteryzatorka m.in. w takich produkcjach serialowych jak "Na dobre i na złe" czy "Blondynka".

To Izabela nakłoniła Ludwika do chrztu

Izabela Śmieszek-Dorn jest głęboko wierzącą i praktykującą katoliczką. Podobno to właśnie ona w 2007 nakłoniła swojego męża do tego, by przyjął chrzest w kościele katolickim, bowiem nie pochodził on z wierzącej rodziny. Mimo podejrzeń mediów o to, że to właśnie małżonka Ludwika Dorna nakłoniła go do podjęcia tej ważnej decyzji, ta zaprzeczała tym doniesieniom. "To była jego samodzielna decyzja" - powiedziała wówczas w rozmowie z tygodnikiem "Wprost". - Wiara jest bardzo intymną sprawą. Gdyby mąż chciał z tego wydarzenia zrobić spektakl, to jak Michał Wiśniewski zaprosiłby do kościoła telewizję - dodała.

Izabela Śmieszek-Dorn była trzecią żoną Ludwika Dorna

Zdjęcie Ludwik Dorn z Izabelą Śmieszek-Dorn tworzyli udane małżeństwo / Agencja FORUM

Związek Ludwika Dorna z Izabelą Śmieszek-Dorn był trzecim małżeństwem polityka. Wraz z żoną w 2007 roku przenieśli swoje życie na wieś, do okazałej rezydencji w Kałęczynie pod Warszawą. To tam wychowywali swoją córeczkę, Rozalię, która przyszła na świat w 2008 roku.

Jako trzecia żona Ludwika Dorna, Izabela Śmieszek-Dorn była postawiona w niezręcznej sytuacji, gdy w mediach było głośno o niepłaceniu alimentów przez polityka. - Jestem żoną rozwodnika, ale - jak chyba ogromna większość kobiet w Polsce - kieruję się zasadą: wszystkie dzieci mojego męża mają żyć na mniej więcej równym poziomie, bez różnicy czy są to dzieci poprzednich żon czy moje - mówiła wówczas żona polityka.

Jej pasją od lat jest bodypainting, którym zajmuje się od 1991 roku. - Zaczynałam jako charakteryzatorka i dalej nią jestem. Malowanie ciał to dla mnie najbardziej pasjonujący kawałek mojej pracy, to tworzenie obrazu na wdzięcznym materiale, jakim jest ludzkie ciało. Wolę malować kobiety. Ich ciała są piękniejsze niż męskie - powiedziała w jednym z wywiadów Izabela Śmieszek-Dorn.

W tym roku Izabela Śmieszek-Dorn kończy 50 lat. Wdowie po Ludwiku Dornie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

