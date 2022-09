Jackowski przewidział śmierć królowej Elżbiety II? Zobaczył "pogrzeb kogoś ważnego"

Krzysztof Jackowski to najpopularniejszy polski jasnowidz. Wróżbita z Człuchowa często dzieli się swoimi wizjami na serwisach społecznościowych. Końcem ubiegłego roku podzielił się wizją, w której opowiedział, co wydarzy się w 2022 roku. Jackowski przewidywał konflikt zbrojny, problemy z dostępnością produktów, oraz pewną śmierć, którą niektórzy mogą łączyć ze śmiercią królowej Elżbiety II. Co konkretnie zobaczył jasnowidz?

Zdjęcie Czy przepowiednia jasnowidza z Człuchowa się właśnie spełniła? Końcem roku 2021 na transmisji na żywo przepowiedział on bowiem śmierć kogoś niezwykle ważnego - polityka. Co konkretnie powiedział? / East News