Jak być idealną partnerką? Radzi Agata Młynarska

Agata Młynarska to dziennikarka i prowadząca program „Eks-tra zmiana”, w którym pomaga rozwódkom i rozwodnikom poczuć się pewnie i poradzić sobie z traumami związanymi ze związkami.

Jak być dobrą partnerką?



- Parę partnerstw nieudanych i udanych mam za sobą. Teraz jestem pewna, że dobra partnerka to taka, która jest dobra dla siebie. Nie latajcie, nie zabiegajcie, nie usługujcie - powiedziała.



- Mężczyźni lubią fajne babki. Na końcu dnia najważniejsze jest to, z kim idziesz przez życie - dodała.



Agata Młynarska dodaje, że w pierwszej kolejności należy zadbać o siebie - o swoje dobre samopoczucie, o swój wygląd, o swoje zdrowie. Słowem o wszystko to, co pomoże nam poczuć się we własnej skórze.



