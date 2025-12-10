Jak ciekawie spędzić czas z bliskimi? Odkryj idealną aktywność, która was zbliży [QUIZ]

Materiał promocyjny

86 procent Polek i Polaków uznaje więzi rodzinne i przyjacielskie za fundament dobrostanu, a jednocześnie niemal co druga osoba przyznaje, że chciałaby mieć ich… więcej wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie marki Wedel. Codzienność, brak energii i szybkie tempo życia często stają na przeszkodzie. Sprawdź w quizie, czy umiesz pielęgnować więzi oraz jaka forma wspólnego czasu jest dla ciebie najlepsza.