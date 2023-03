Jak dobrze znasz przepisy ruchu drogowego? Sprawdź się w naszym quizie!

Test na prawo jazdy

Test na prawo jazdy złożony jest z 32 pytań i dotyczy znajomości zagadnień wymaganych na egzaminie prawa jazdy kategorii B. Test trwa 25 minut i aby go zdać, należy uzyskać przynajmniej 68 punktów na 74. Egzamin składa się z 20 pytań podstawowych oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi to 50 sekund. Zapewne powoduje to duży stres wśród młodych kierowców. W naszym quizie jednak nie ma ograniczenia czasowego i znajduje się w nim 14 pytań. Sprawdź swoją wiedzę na temat ruchu drogowego!

