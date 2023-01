Spis treści: 01 Kto nie może być kierowcą?

02 Problemy zdrowotne mogą stanąć na drodze do prawa jazdy

03 Kto nie może być kierowcą? Lista chorób

04 Prawo jazdy a stan zdrowia: Kiedy może zostać odebrane?

05 Te osoby mogą prowadzić samochód, jeśli lekarz się zgodzi

06 Uzależnienie dyskwalifikuje kierowcę

07 Inne powody odmowy wydania prawa jazdy

Kto nie może być kierowcą?

Prawo jazdy kategorii B przyznawane jest osobom, które ukończyły osiemnasty rok życia, odbyły kurs, przeszły badania lekarskie i pomyślnie zdały egzaminy. Zatem odpowiadając na pytanie: kto nie może być kierowcą, należałoby powiedzieć, że osoba, która: ma mniej niż 18 lat, nie zdała egzaminów lub nie uzyskała zgody lekarza. Banał. Jednak okazuje się, że jest to nieco bardziej skomplikowane, bo czasem nawet nadciśnienie czy arytmia mogą dyskwalifikować nas jako kierowców, w innych przypadkach zaś te same choroby nie będą przeciwwskazaniem, a na drodze do uzyskania dokumentu staną inne przepisy ustawy “o kierujących pojazdami" z 5 stycznia 2011 r.

Problemy zdrowotne mogą stanąć na drodze do prawa jazdy

Zdjęcie Problemy zdrowotne bywają barierą do otrzymania prawa jazdy / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Cukrzyca — nie dyskwalifikuje zupełnie do otrzymania prawa jazdy, ale wymaga od diabetyków wykazania się świadomością ryzyka wynikającego z hipoglikemii (m.in. utrata przytomności), wykonywania badań przynajmniej raz na 5 lat, a niekiedy także orzeczenia lekarza-diabetologa.

Padaczka — nie jest dyskwalifikująca, ale wymaga dodatkowych badań neurologicznych. Prawo jazdy wydawane jest pod warunkiem, że napady nie występują już od jakiegoś czasu. Jeśli pojawi się atak — dokument może zostać odebrany kierowcy.

Wady wzroku — w wielu przypadkach także nie dyskwalifikują, ale wymagają częstego powtarzania badań. Osoby z poważnymi problemami ze wzrokiem otrzymują dokument ważny, krócej niż standardowo np. na 10, 5 lat, a nawet tylko rok. Osoby ze słabym wzrokiem mogą prowadzić pojazdy tylko pod warunkiem, że korzystają z okularów bądź soczewek — w przeciwnym razie grozi im mandat.

Zdjęcie Poważne wady wzroku mogą przeszkodzić w prowadzeniu pojazdów / 123RF/PICSEL

Kto nie może być kierowcą? Lista chorób

Niektóre choroby wykluczają całkowicie z prowadzenia pojazdów, wśród nich są:

niedorozwój umysłowy,

zaburzenia osobowości,



ostra niewydolność nerek,



choroby serca i układu naczyniowego takie jak: wszczepiony rozrusznik serca, arytmia, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, choroba niedokrwienna serca.

Choć wymienione choroby powinny całkowicie dyskwalifikować z możliwości uzyskania prawa jazdy, tutaj także wiele zależy od indywidualnej oceny przypadku przez lekarza. Pod uwagę brane jest nie tylko samo występowanie choroby, ale także stopień jej zaawansowania i ryzyko, które ze sobą niesie. Dlatego bywa, że osoby np. przewlekle chore na niewydolność nerek czy nadciśnienie mają możliwości prowadzenia pojazdów pod warunkiem otrzymania od lekarza specjalisty oświadczenia o prowadzonym leczeniu oraz podobnie jak w innych przypadkach: powtarzanych okresowo badaniach.



Zdjęcie Choroby serca dyskwalifikują w zostaniu kierowcą

Prawo jazdy a stan zdrowia: Kiedy może zostać odebrane?

Jeśli w przypadku którejkolwiek z wymienionych chorób, podczas okresowego badania lekarz stwierdzi pogorszenie stanu zdrowia, np. pojawią się napady padaczki, wzrośnie zagrożenie hiperglikemią czy pogorszy się wzrok, należy się liczyć z możliwością wycofania zgody na prowadzenie pojazdów, a zatem utraty prawa jazdy. Nie musi to być jednak stan permanentny, jeśli zdrowie się poprawi, możemy odzyskać dokument.



Te osoby mogą prowadzić samochód, jeśli lekarz się zgodzi

W ustawie “o kierujących pojazdami" pozostawiono także furtkę dla tych, którzy, choć borykają się z problemami zdrowotnymi, nadal są zdolni prowadzić auto. Mogą oni starać się o prawo jazdy pod warunkiem, że uzyskają od lekarza orzeczenie, że ich choroba nie powoduje zagrożenia w ruchu drogowym.

Ta zasada dotyczy zarówno chorych, jak i osób z niepełnosprawnościami fizycznymi czy całkowitym bądź częściowym ubytkiem słuchu (obowiązuje w przypadku kierujących pojazdami kategorii B).

Omówione powyżej przeciwwskazania zdrowotne dotyczą osób ubiegających się o pozwolenie na prowadzenie samochodów osobowych. Kierowców pojazdów z innych kategorii oraz taksówkarzy dotyczą inne, często ostrzejsze wymagania.



Zdjęcie Fizyczna niepełnosprawność nie dyskwalifikuje w otrzymaniu prawa jazdy

Uzależnienie dyskwalifikuje kierowcę

Zgodnie z przepisami prawa, kierowcami nie mogą zostać osoby uzależnione od alkoholu oraz innych środków, które działają podobnie do tej używki. Wydawania praw jazdy osobom borykającym się z tego typu uzależnieniami zabrania artykuł 12 ustawy “o kierujących pojazdami".

Inne powody odmowy wydania prawa jazdy

Zdjęcie Prawa jazdy nie otrzymają też osoby, którym sąd zakazał prowadzenia pojazdów mechanicznych / FOT. LUKASZ KACZANOWSKI/POLSKA PRESS/Polska Press / East News

Oprócz wymienionych powyżej, w ustawie przewidziano także inne, niezwiązane ze zdrowiem, sytuacje, w których dokument potwierdzający prawdo do prowadzenia samochodów nie może zostać wydany. Prawa jazdy nie otrzymają osoby, które:

zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,

otrzymały decyzję o zatrzymaniu prawo jazdy,

uzyskały prawo jazdy za granicą, ale zostało ono zatrzymane,

posiadają inny dokument potwierdzający prawo prowadzenia pojazdów silnikowych,

rozpoczęły procedurę wymiany prawa jazdy na krajowe w jednym z krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii bądź kraju członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Na nowe prawo jazdy nie mogą liczyć także osoby, które wystąpiły o wydanie tak zwanego wtórnika — dokumentu wydawanego w razie uszkodzenia lub zgubienia oryginału.



