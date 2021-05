Jak działa muzeum? Dlaczego niektórzy kochają wystawy muzealne, a inni je nienawidzą?

Na wystawie „ MOC MUZEUM” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie jest wiele wspaniałych dzieł sławnych artystów, m.in. Olgi Boznańskiej, Aliny Szapocznikow, Jana Matejki, Aleksandra Gierymskiego, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Kossaka, Józefa Pankiewicza, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, lecz są one postawione na głowie…

Zdjęcie Muzeum Narodowe w Krakowie. Wystawa "Moc Muzeum" / materiały prasowe

Są tam też inne rzeczy: rzeźby, instalacje, tkaniny, ceramika, szkło, ubiory. Precjoza i kurioza, wszystko z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Umieszczono je tam, by pokazać, jaki wpływ mają na nasze zmysły i ciało, czego doświadczamy na wystawach, jak nasze zanurzenie w kulturze wpływa na odbiór sztuki. Przecież nie raz czuliśmy się zagubieni, oszołomieni, wprowadzeni w błąd, zmęczeni nadmiarem, spragnieni i marzący, by wreszcie ustąpił ból krzyża i nóg.

I o tym jest „MOC MUZEUM”.

- Zrezygnowano z jakiejkolwiek hierarchizacji dzieł sztuki według kryteriów takich jak autorstwo, treść, technika, oryginalność etc. etc., które zazwyczaj stosowane są do porządkowania i analizowania kolekcji muzealnych. W zamian pojawiają się inne kategorie, np. ironicznie potraktowany kolor, zwracanie uwagi na ramę, a nie widniejący w niej obraz, albo eksponowanie kuriozów takich jak guziki, które z muzeum sztuki raczej się nie kojarzą. Działanie to jest podejmowane w imię przełamywania muzealnych schematów i wezwania do tego, aby na wystawie dobrze się bawić, na przekór implikowanej powadze i nudzie innych ekspozycji, a nawet samej instytucji. W efekcie wystawa pokazuje jednak, co stałoby się z kolekcją muzealną, gdyby zrezygnować z tradycyjnych kryteriów i specjalistycznej wiedzy, na których się ona opiera. Bez tej wiedzy w istocie nie byłoby większej różnicy między eksponatami ważnymi i mniej ważnymi, a wszystkie wyglądałyby jak elementy osobliwości albo towar na targu staroci. - pisze w przekornym "Antywstępie" do wystawy prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Dyrektor MNK.



Zdjęcie Niezwykła wystawa w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie / materiały prasowe

Pomysł wystawy "MOC MUZEUM" narodził się w zespole Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Przez wiele lat edukatorzy pracowali wspólnie z widzami i obserwowali, jak sposób eksponowania dzieł na wystawach oddziałuje na ich odbiór. Na swojej wystawie postanowili przyjrzeć się dokładniej, jak zmienia się percepcja w zależności od predyspozycji, umiejętności poznawczych i wrażliwości zwiedzających. Zastanowiła ich również rola sposobu prezentacji dzieł - ich zestawienia, oświetlenia, a nawet liczby obiektów prezentowanych na wystawach.

Zdjęcie "Moc Muzeum" w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie / materiały prasowe

Postawili pytania m.in. o to, czym jest arcydzieło, w jaki sposób różne rodzaje muzyki wpływają na odbiór sztuki, jak oświetlenie manipuluje percepcją, czy zapachy też wpływają na nią, a sposób eksponowania przekłada się na nasz komfort, gdy trzeba się wspinać, podpierać, przyklękać? W tym celu m.in. sfałszowali „Ucztę u Wierzynka” Bronisława Abramowicza, odtworzyli „Mój uroczy pokoik” Marii Pinińskiej-Bereś, zaproponowali wąchanie obrazów, inne umieścili na suficie lub w ciemności, zadali widzom pytanie co sądzą o pewnym dziele. Zaproponowali nam doświadczenie i eksperyment, który może wiele zmienić. Zresztą przekonajcie się sami! Poznajcie moc muzeum.

